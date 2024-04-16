HVL》成軍甫三年以黑馬之姿奪季軍 北港高中女排獲佳績

北港高中女子排球隊成立進入第三年，日前參加112學年度HVL高中排球甲級聯賽奪得季軍。（圖／北港高中提供）

〔記者李文德／雲林報導〕112學年度HVL高中排球甲級聯賽六強總決賽日前在雲林縣體育館開打，女子組6強今年出現才成軍第3年、上屆奪下第7的北港高中女子排球隊。想不到本屆以黑馬之姿，奪得季軍，是北高校隊史上最佳成績。

其實北港鎮的北辰國小女排隊是國內排賽常勝軍，也孕育了不少國家好手，不過先前因鎮內無女排隊，小球員們畢業後只能外漂他鄉升學。約5年前建國國中為讓北辰球員留鄉變成立女排隊，接棒北辰校隊的氣勢。

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雖建國國中近年來也交出不少亮眼的成績單，不過同樣面臨國中畢業後，球員們又要外流他鄉情況，北港高中校長江耀淇，3年前到任便決心延續北港女排的好口碑，親自到各縣市將雲林外流的選手找回，聘請在地退休的金牌教練黃國賢、黃文斌出馬。

高三學姊張筱玉（左起）、陳奎瑾已獲保送大學資格，更喊話學妹們打破紀錄。（記者李文德攝）

江耀淇表示，成立第一年僅有６名球員的女排隊挑戰聯賽，可惜鎩羽而歸。不過去年在全國聯賽中一路過關斬將，打下第７名成績，想不到當時一戰成名也吸引不少高手到雲林，讓球員數增加至16名。再次挑戰今年度全國聯賽。

此次聯賽球隊勢如破竹，從預賽、複賽保持全勝，更擊敗國內知名強隊，進入6強總決賽。原本氣勢正旺讓外界預料有奪冠機會，不過主攻手因莒光盃時髕骨骨折，少了重要的主力，最終奪得季軍並創下校隊史紀錄。

教練蔡翠容表示，能有亮眼成績全歸功於學生與家長，每位球員在比賽時遇到挫折時心態上轉變也讓她感動，更有家長團練習時在球場全力加油打氣，也能造就球員們在賽場上遇到吵雜環境中處變不驚。

高三隊長張筱玉、隊員陳奎瑾，已確定分別保送至台灣師範大學、中正大學運動競技學系，兩人向學妹們喊話「這條路雖累，不過結果甜美」，希望未來能夠打破紀錄，再創佳績。

北港高中女子排球隊奪得112學年度HVL高中排球甲級聯賽季軍，創下校隊紀錄。（記者李文德攝）

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