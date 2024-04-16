晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

HVL》成軍甫三年以黑馬之姿奪季軍 北港高中女排獲佳績

2024/04/16 19:21

北港高中女子排球隊成立進入第三年，日前參加112學年度HVL高中排球甲級聯賽奪得季軍。（圖／北港高中提供）

〔記者李文德／雲林報導〕112學年度HVL高中排球甲級聯賽六強總決賽日前在雲林縣體育館開打，女子組6強今年出現才成軍第3年、上屆奪下第7的北港高中女子排球隊。想不到本屆以黑馬之姿，奪得季軍，是北高校隊史上最佳成績。

其實北港鎮的北辰國小女排隊是國內排賽常勝軍，也孕育了不少國家好手，不過先前因鎮內無女排隊，小球員們畢業後只能外漂他鄉升學。約5年前建國國中為讓北辰球員留鄉變成立女排隊，接棒北辰校隊的氣勢。

雖建國國中近年來也交出不少亮眼的成績單，不過同樣面臨國中畢業後，球員們又要外流他鄉情況，北港高中校長江耀淇，3年前到任便決心延續北港女排的好口碑，親自到各縣市將雲林外流的選手找回，聘請在地退休的金牌教練黃國賢、黃文斌出馬。

高三學姊張筱玉（左起）、陳奎瑾已獲保送大學資格，更喊話學妹們打破紀錄。（記者李文德攝）

江耀淇表示，成立第一年僅有６名球員的女排隊挑戰聯賽，可惜鎩羽而歸。不過去年在全國聯賽中一路過關斬將，打下第７名成績，想不到當時一戰成名也吸引不少高手到雲林，讓球員數增加至16名。再次挑戰今年度全國聯賽。

此次聯賽球隊勢如破竹，從預賽、複賽保持全勝，更擊敗國內知名強隊，進入6強總決賽。原本氣勢正旺讓外界預料有奪冠機會，不過主攻手因莒光盃時髕骨骨折，少了重要的主力，最終奪得季軍並創下校隊史紀錄。

教練蔡翠容表示，能有亮眼成績全歸功於學生與家長，每位球員在比賽時遇到挫折時心態上轉變也讓她感動，更有家長團練習時在球場全力加油打氣，也能造就球員們在賽場上遇到吵雜環境中處變不驚。

高三隊長張筱玉、隊員陳奎瑾，已確定分別保送至台灣師範大學、中正大學運動競技學系，兩人向學妹們喊話「這條路雖累，不過結果甜美」，希望未來能夠打破紀錄，再創佳績。

北港高中女子排球隊奪得112學年度HVL高中排球甲級聯賽季軍，創下校隊紀錄。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。