中職》統一獅太強了！開季12戰10勝平史上最佳

統一獅11:1大勝樂天桃猿。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅隊大物新秀林佳緯今單場4安，攜手陳傑憲貢獻猛打賞，打線前5棒都有得分外帶打點，終場以11：1擊敗樂天桃猿，勇奪4連勝，開季僅花12戰就拿10勝，並列史上最速紀錄。

林佳緯和陳傑憲。（記者李惠洲攝）

獅隊開賽就攻勢猛烈，前2局就攻3分，4局就是單局狂敲5安，包括林安可、陳重廷各1支2分打點的安打，猛攻4分大局，KO樂天洋投邦威，他僅投3.2局就被敲10安，失掉7分退場。

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獅隊今前段打線火力兇猛，林佳緯和陳傑憲都貢獻猛打賞，前6棒貢獻打點和得分，林安可雙安3打點，發揮全聯盟唯一團隊打擊率破3成的超強實力。

獅隊先發投手勝騎士今前2局都被上壘，最終都能解危，3局掉1分，5、6局雖投出4次四壞，都沒讓樂天跑回分數，總計5.2局被敲5安，送出4次四壞和5次三振，奪下暫居聯盟第一的3勝。

統一獅開季12戰就拿10勝，追平2003年興農牛、2016年中信兄弟、2022年樂天桃猿，並列聯盟史上最速10勝，上述3支球隊有2支最終年度戰績第1，只有興農拿第2。

林安可。（記者李惠洲攝）

陳重廷。（記者李惠洲攝）

勝騎士。（記者李惠洲攝）

霸威斯。（記者李惠洲攝）

樂天桃猿總教練古久保健二賽後檢討。（記者李惠洲攝）

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