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中職》追平江坤宇紀錄 獅大物林佳緯笑回3個字

2024/04/16 22:52

林佳緯。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅大物新秀林佳緯上月31日才首度單場4安，半個月後又在台南複製超猛打賞，未滿20歲至少2度單場4安，成為張泰山、廖健富、江坤宇後的史上第4人，一名中職超新星正在崛起。

今林佳緯又展現不像新人的本壘板紀律，昨對樂天洋投霸威斯、曾家輝都是首次對戰，他卻能多次在球數落後選掉變化球、擊出安打，各從他們2人手中擊出雙安。

獅隊總教練林岳平直言，球季開打前，球隊教練就評估林佳緯一定可以，但要用時間、經驗、場次去累積，「現在10來場，他打第一棒相當亮眼。」

林佳緯指出，把好球帶顧好，不要去碰壞球，「這場賽前的身體狀況就滿好的，感覺很輕鬆，只要攻擊好球，擊球就會比較理想。」

林佳緯有機會挑戰未滿20歲最多次單場4安的紀錄，過去江坤宇有2場，張泰山和廖健富則是3場，林佳緯已追平江坤宇，接下來要挑戰2位名砲手的紀錄。談到追平「阿坤」的紀錄，林佳緯靦腆笑說，「我⋯運氣好。」

雙色球棒也是林佳緯的一大特色，開幕戰時拿的球棒，因為只有1支，打斷之後就在找尋新的球棒，因而相中這支雙色球棒。他說，原本只拿來當練習棒，畢竟顏色有點花，但打起來很順手，就拿出來用了。

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