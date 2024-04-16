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巴黎奧運聖火點燃 中華奧會史上首次受邀觀禮

2024/04/16 20:38

中華奧會主席林鴻道參與巴黎奧運聖火點燃及觀禮。（中華奧會提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧林匹克運動會（巴黎奧運）於希臘–奧林匹亞（當地時間12:00）舉行巴黎奧運聖火點燃儀式。中華奧會首次受邀，並由林鴻道主席親自參與巴黎奧運聖火點燃及觀禮，意義非凡。

現代奧運會點燃聖火儀式始於1920年第七屆比利時奧運會開幕式上，象徵點燃光明的火炬，並於1928年國際奧會（IOC）決議通過，未來的奧運會都要在主場點燃聖火直到賽會結束；而聖火接力的傳遞始於1936年第11屆柏林奧運會開始，並成為歷屆奧運會開幕的重要儀式，象徵傳承火焰，生生不息的意義。

本次聖火傳遞更受國際奧林匹克學院（IOA）推薦中華奧會林鴻道主席出席，並於希臘時間4月16日下午18:30（台灣時間23:30）進行聖火傳遞。

林鴻道主席表示，能夠參與這場歷史性的聖火點燃儀式，是對中華奧會的極大肯定，更是國際奧會對我們不懈努力的認可。我們一直致力於籌辦國際賽事，與世界各地的奧會密切合作，這些寶貴經驗讓我們更深刻地理解並推廣奧林匹克的核心價值卓越、尊重、友誼。

中華奧會參與本次聖火點燃及聖火的傳遞，奠定了中華奧會在國際上的貢獻與價值，更堅定了推動奧林匹克精神的決心。

未來，中華奧會將不斷加強奧林匹克教育推廣工作，透過講座、活動等形式，吸引更多人參與我們的行列。並擴大邀請企業攜手，共同履行企業社會責任，提供更全面的訓練與教育資源，以實踐奧林匹克精神中的團結與合作，為世界和平與進步作出更多貢獻！

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