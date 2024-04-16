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路跑》超扯！肯亞選手坦承放水 保送中國地主何杰北京半馬賽奪金

2024/04/16 20:30

中國地主何杰在非洲選手「護送」下奪金。（取自微博）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕上週日北京舉行的半程馬拉松賽事，爆發明目張膽的作弊醜聞，其中一名肯亞跑者坦承放水，以確保中國地主選手贏得金牌，再度引發各界熱議。

北京半馬吸引2萬人參賽，杭州亞運金牌何杰以1小時3分44秒奪冠，2至4名則為衣索比亞比基拉（Dejene Hailu Bikila）、肯亞凱特爾（Robert Keter）、馬納蓋特（Willy Mnangat）。諷刺的是，這3位非洲跑者原為領先集團，終點前卻一起放慢速度，「護送」原本落後的何杰率先壓線，這段離譜畫面網路瘋傳，引發中國網友痛批：「半馬變『伴馬』」、「也太假了」、「把體育精神按在地上羞辱」。

丟臉丟到國外，北京市體育競賽管理和國際交流中心、北京市體育局都在壓力下展開調查；世界田徑總會回應，已注意到網路上北京半馬的影音，當地相關部門正介入處理。至於馬納蓋特向《南華早報》坦承，確實禮讓何杰贏得冠軍，並解釋：「他到過肯亞，我在無錫馬拉松為他配速，因為他是我的朋友。」只不過，6小時後馬納蓋特又改口，解釋自己這次只是配速員，但他卻與何杰都穿著同為選手的號碼布。

中國體壇專家德雷爾（Mark Dreyer）直言，非洲職業跑者經常參與中國各地頂級賽事，但是讓中國跑者如此明顯地獲勝，卻極不尋常， 「最合理的解釋是，他們拿到足夠的出場費，或是讓本地跑者獲勝的『獎金 』。否則，在中國賽道爭奪獎金可能是場殘酷的遊戲，幾乎不足以支付龐大花費。」

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