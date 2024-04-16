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游泳》總獎金150萬元 金門海上長泳7月登場

2024/04/16 21:27

2024金門海上長泳暨金廈泳渡今舉行記者會。（記者吳孟儒攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024金門海上長泳暨金廈泳渡新聞發布會今日於臺北市IEAT國際會議中心舉行，出席貴賓包含金門縣副縣長李文良、教育處處長孫麗琪、金門縣體育場場長王志仁、觀光處副處長董雲馨、南投縣政府教育處副處長吳美玲、台北市體育局專門委員呂生源、金門體育會理事長唐麗輝等。這次活動以友善、整潔、禮貌、戰地、閩南、僑鄉、美食、醇酒為號召，營造優質旅遊休閒體育賽事，吸引更多年輕族群，體驗金門運動島的海上長泳活動。

2024金門海上長泳邁入第21屆，是金門地區歷史最悠久的全國性賽會，與金門馬拉松賽享譽國內外體壇。金廈泳渡則進入第12屆是兩岸唯一由雙方官方辦理的賽會，值得一提的是，金門海上長泳本屆新增男、女組800公尺計時賽，將以10%高比率錄取績優選手頒贈獎金、獎狀，期望激勵更多年輕族群來金參加，並且對長年參加金門海上長泳的泳士，累計達12次者另頒發榮譽勇士獎，給予獎勵。

金廈泳渡則以甄選全球華人傑出游泳選手組織比賽隊伍。我方選手分別於5月11日在台北台灣科技大學、5月12日在高雄國際游泳池、5月14日在金門縣立游泳池三地辦理選拔，游泳傑出選手如卓承齊、卓沛齊、曾楷文、廖梓丞、陸晉湟、許逸君、成喜宣、曾婕娟等，均多次參加活動並獲得佳績。2023年我方男A、B組，女生組獲前10名之優秀選手將優先獲得大會邀請與賽。

今年金門海上長泳本著去年「從新出發」本意，仍移師烈嶼習山湖公園海灣於7月20日上午08:00~11:00舉行，游泳距離分為休閒組800公尺、1200公尺、2400公尺及競賽組800公尺，總人數共計為1200人，年齡限10~65歲。採晶片計時，完賽者可獲得紀念衫、紀念獎牌、泳帽、園遊券、消費券、紀念品、成績證書，物超所值。金廈泳渡徵召全球華人，主要以台灣、香港、澳門、大陸等地區甄選，計100隊200位選手，分男A組14歲~35歲、男B組36歲~55歲及女生組14歲~55歲共三組，採兩人接力方式，泳距約7000公尺，今年是由金門雙口海灘游向廈門椰風寨，日期為7月21日上午10時左右鳴槍出發，預計第一名約在85分鐘後抵達椰風寨，各組取前20名頒發獎金，總獎金高達新台幣150萬元。

金門縣副縣長李文良表示，金門海上長泳去年首度改在習山湖海灣，海天一色的優美風景廣受泳士們好評，而今年更是增添了獎金制的競賽組、3小時不間斷的表演嘉年華與烈嶼鄉電瓶車行程遊覽，適合大人小孩共同報名，一覽烈嶼的好風光，帶給各地熱情奔赴而來的泳士們一段美好體驗。

休閒體育賽事結合旅遊是時下生活潮流，金門地處海島，民風純樸、友善，環境幽美兼具獨特的戰地建築，更為發展觀光旅遊運動優質條件。金門有自然美景、完善的運動設施，更具有發展成運動島幸福城的願景。為服務來金挑戰海上長泳泳者，歡迎各旅行業者提供包套行程，供泳士選擇，同時亦規畫完整的小金門秘境之旅，讓參加海泳之泳士，順道體驗小金門風景、美食。

金門海上長泳報名專線即日起至6月21日請洽金門體育會電話082-311148或上網搜尋「金門海上長泳」臉書粉絲專頁，誠邀眾泳者趕緊報名，一起相約暢遊金門，在美麗的習山海灣相見。

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