桌球世界杯》高承睿連拿4局橫掃智利一哥 下場火拚世界第5法國「眼鏡弟」

高承睿。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣19歲桌球好手高承睿今晚在國際桌總世界杯桌球賽，以11：8、11：8、11：5、11：8力壓智利一哥布格斯（Nicolas Burgos），在小組賽最後1場將挑戰世界排名第5的法國名將「眼鏡弟」F.勒布朗。

世界排名31的高承睿跟F.勒布朗（Félix Lebrun）、世界排名51的布格斯同組，必須爭取分組第1才能挺進16強。勒布朗昨以直落四橫掃布格斯，小高則是本屆首次亮相。

請繼續往下閱讀...

面對布格斯，高承睿第一局先拿下，但布格斯第二局展現能力，多次跟小高打成平手，在8：8平手時，高承睿技高一籌連下3分再拿一局。高承睿第三局還是能壓制對手發揮，加上布格斯操之過急產生較多失誤，小高再度拿下。

本屆賽制比較特別，預賽每場都要打滿4局，依照得局數決定排名，因此高承睿在第四局雖然也被對手追近，但他關鍵時刻有穩住陣腳，尤其跟布格斯上演正手拍對拉還成功得分，最後也漂亮連下4局。

女單方面，陳思羽今天以1：3敗給香港選手朱成竹，明天碰上中國球后孫穎莎；劉馨尹昨以0：4敗給中國陳幸同，今天又以7：11、5：11、11：9、8：11輸給泰國選手帕拉蘭（Orawan Paranang），預賽2連敗作收，無緣晉級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法