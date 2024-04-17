路跑》中國半馬爭議金牌自稱「受害者」 肯亞選手改口當「兔子」陪跑

中國地主何杰在非洲選手「護送」下奪金。（取自微博）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕上週日北京半程馬拉松賽事，爆發三名非洲跑者放水護航中國地主的爭議，北京體育局等官方已著手調查，甚至引發世界田徑總會關注，奪金的何杰自爆其實是「受害者」，肯亞選手則改口當俗稱「兔子」的「配速員」，不知為何變成參賽選手，大會還有成績紀錄。

北京半馬吸引2萬人參賽，杭州亞運全馬金牌何杰以1小時3分44秒奪冠，2至4名為衣索比亞比基拉（Dejene Hailu Bikila）、肯亞凱特爾（Robert Keter）、馬納蓋特（Willy Mnangat）。

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諷刺的是，這3位非洲跑者原為領先集團，終點前卻一起放慢速度，「護送」何杰率先壓線。對此風波，有網友發出何杰在社交平台粉絲群內回應爭議的截圖，「上了賽場我的職業素養不允許我退賽，我也不需要這個冠軍去證明自己。」、「現在收到很多不友好的評論和私訊，確實讓我本人感到心寒和不解。」

對於粉絲批評與失望， 何杰回應自己沒有忘記使命，「我是這個事件裡的受害者。我不知道該怎麼樣做，只知道只要從起點發槍的那一刻就要全力以赴的對待比賽，我只能做好自己就行。」他賽後受訪時也透露，先前備戰無錫馬拉松，近來身體狀況欠佳，因此在5公里時放棄挑戰紀錄。

馬納蓋特原本向《南華早報》坦承，禮讓何杰奪冠因為兩人是朋友，之後又告訴《BBC》非洲體育記者，他們4人都是配速員，想幫何杰打破中國半馬紀錄，但沒能成功，其中1人也未完賽，「我去那裡不是為了參賽，對我來說，這不是一場競爭激烈的比賽。」馬納蓋特還解釋，「不知道為什麼把我的名字寫在胸前號碼布，而不是標記為配速員。」

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