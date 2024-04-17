MLB》道奇隊重砲火力支援！ 拉上百大外野手準備開箱

道奇大物帕赫斯被拉上大聯盟。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇隊近期吞下2連敗，據大聯盟報導透露，他們將從小聯盟叫上百大新秀第94名，農場陣中第3名的大物外野手帕赫斯（Andy Pages）上來大聯盟支援，預計在今天擔任先發中外野手。

帕赫斯上個賽季因為肩膀關節唇傷勢只打34場比賽，不過本季在3A他繳出驚人表現，不僅打擊率高達3成71，還有5轟、15分打點進帳，攻擊指數是優異的1.146。在球探報告獲得60分力量評價的他，曾在2021年於高階1A敲出31轟，隔年在2A也有26轟。

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現年23歲的帕赫斯本季從3A開季，是因為道奇隊希望給他穩定打席以利其發展，不過由於海沃德（Jason Heyward）受傷加上泰勒（Chris Taylor）打擊掙扎，因此球隊才需要另一隻具有攻擊能力的外野棒子。

大聯盟官網指出，因為海沃德的下背部傷勢在復健時遭遇挫折，目前還未確定他何時才能回歸，如此一來將能給帕赫斯更多的上場時間，右打的他預計會在對手推出先發左投時上場，不過也有機會在右投先發時同樣獲得先發機會。

今年春天時，總教練羅伯斯（Dave Roberts）就曾提及帕赫斯的天賦已經足以在大聯盟層級生存：「如果本季在某個時間看到他來大聯盟，我並不會感到訝異。」而根據官網今天的棒次排序，帕赫斯被排在先發中外野手，擔任第7棒，對決國民資深左投柯賓（Patrick Corbin）。

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