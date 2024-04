MLB》厄謝拉關鍵安助老虎退遊騎兵 領44億的巴耶茲打擊率僅1成43

老虎厄謝拉(左)敲關鍵安打。 (法新社)



李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕老虎今天靠著厄謝拉(Gio Urshela)第8局的關鍵超前安打、加上靠暴投添加保險分,幫助老虎在主場以4比2擊敗衛冕軍遊騎兵。老虎開季打出10勝7敗的成績暫居美聯中區第三,而遊騎兵的戰績則是來到9勝9敗。

老虎先發麥斯(Casey Mize)主投6局賞6次三振,被敲5安失掉2分,無關勝敗。朗格(Alex Lange)後援1局無失分,夏芬(Andrew Chafin)投1.1局賞3K無失分摘本季首勝。老虎終結者佛利(Jason Foley)投0.2局無失分,摘得本季第5次救援成功。

老虎隊本季牛棚群表現出色,共摘得8勝2敗、防禦率僅1.69。老虎隊本季在7局時平手的比賽,拿到5勝0敗的成績。

老虎終結者佛利(左)。 (法新社)

遊騎兵先發葛雷(Jon Gray)主投6局賞7次三振,被敲3安失掉2分1分自責,另有3次保送,無關勝敗。伍雷尼亞(Jose Urena)後援1.2局失1分,賞3次三振、丟1次保送,吞本季第2敗。

擁有「內野魔術師」之稱的老虎游擊手巴耶茲(Javier Baez),他是在2022年季後以6年1.4億美元(約新台幣44億元)加盟老虎,但打擊表現始終未見起色。

巴耶茲今天全場2打數沒有敲安、選到1次保送,這是巴耶茲開季第15場出賽才選到本季首次保送。巴耶茲前一次選到保送已經是2023年9月18日的時候。

巴耶茲本季至今共49打數只敲7安,有1轟、4打點,打擊率僅1成43。不過,巴耶茲此戰在防守上有一次美技守備。

Javier Báez still has his bag of tricks pic.twitter.com/ZNAf9tx8Xi