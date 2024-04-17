MLB》厄謝拉關鍵安助老虎退遊騎兵 領44億的巴耶茲打擊率僅1成43

老虎厄謝拉（左）敲關鍵安打。 （法新社）



李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天靠著厄謝拉（Gio Urshela）第8局的關鍵超前安打、加上靠暴投添加保險分，幫助老虎在主場以4比2擊敗衛冕軍遊騎兵。老虎開季打出10勝7敗的成績暫居美聯中區第三，而遊騎兵的戰績則是來到9勝9敗。

老虎先發麥斯（Casey Mize）主投6局賞6次三振，被敲5安失掉2分，無關勝敗。朗格（Alex Lange）後援1局無失分，夏芬（Andrew Chafin）投1.1局賞3K無失分摘本季首勝。老虎終結者佛利（Jason Foley）投0.2局無失分，摘得本季第5次救援成功。

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老虎隊本季牛棚群表現出色，共摘得8勝2敗、防禦率僅1.69。老虎隊本季在7局時平手的比賽，拿到5勝0敗的成績。

老虎終結者佛利（左）。 （法新社）

遊騎兵先發葛雷（Jon Gray）主投6局賞7次三振，被敲3安失掉2分1分自責，另有3次保送，無關勝敗。伍雷尼亞（Jose Urena）後援1.2局失1分，賞3次三振、丟1次保送，吞本季第2敗。

擁有「內野魔術師」之稱的老虎游擊手巴耶茲（Javier Baez），他是在2022年季後以6年1.4億美元（約新台幣44億元）加盟老虎，但打擊表現始終未見起色。

巴耶茲今天全場2打數沒有敲安、選到1次保送，這是巴耶茲開季第15場出賽才選到本季首次保送。巴耶茲前一次選到保送已經是2023年9月18日的時候。

巴耶茲本季至今共49打數只敲7安，有1轟、4打點，打擊率僅1成43。不過，巴耶茲此戰在防守上有一次美技守備。

Javier Báez still has his bag of tricks pic.twitter.com/ZNAf9tx8Xi — MLB （@MLB） April 16, 2024

老虎游擊手巴耶茲。 （美聯社）

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