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奧運男籃》雷納德將成夢幻隊第12人 美國男籃完整名單出爐

2024/04/17 07:33

快艇球星雷納德。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國籃協昨天公布2024巴黎奧運11人名單，至於最後一位人選，根據《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）將成為美國隊第12人。

《ESPN》提到，美國男籃總監希爾（Grant Hill）過去幾天會見美國男籃12人名單中的大多人數，直到當地時間週二，美國隊官員才確定雷納德加入巴黎奧運的名單。

美國隊去年在世界盃男籃僅拿到第4名，今年目標就是要在巴黎奧運一雪前恥，並要完成奧運5連霸壯舉。

美國男籃這次出征巴黎奧運的12人名單，包含「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、A.戴維斯（Anthony Davis）、恩比德（Joel Embiid）、塔圖姆（Jayson Tatum）、布克（Devin Booker）、哈里伯頓（Tyrese Haliburton）、愛德華茲（Anthony Edwards）、哈勒戴（Jrue Holiday）、艾德巴約（Bam Adebayo）、以及雷納德。

NBA金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）將擔任美國男籃教頭。美國男籃將在7月於拉斯維加斯開始訓練營以及熱身賽。

現年32歲的雷納德本季出賽68場是自2016-17年賽季以來新高，平均上場時間為34.3分鐘，交出場均23.7分、6.1籃板、3.6次助攻，整體投籃命中率為52.5％。

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