MLB》洋基名將之子準備開箱！ 2021年榜眼將在本週為衛冕軍先發

萊特將在本週進行大聯盟初登板。（資料照，美聯社）



林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍遊騎兵隊在2021年以首輪第2順位選下前洋基2屆全明星名將艾爾‧萊特（Al Leiter）之子萊特（Jack Leiter），在經過2年的小聯盟生涯後，他預計會在本週四（台灣時間週五）擔任球隊的先發投手，進行大聯盟初登板，對決老虎隊的前田健太。

萊特在范德堡大學是球隊的王牌投手，曾投出過16K無安打比賽，在2021年選秀會上被遊騎兵選中，2022年直接從小聯盟2A出發，該年23場出賽拿下3勝10敗，防禦率6.70，隔年他在2A與3A共出賽20場都是先發，拿下2勝6敗，防禦率5.19，表現並不好。

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上個賽季球隊將萊特兩度放到發展名單並進行機制上的調整，而在最後一次從發展名單回歸後於2A的4場先發，萊特防禦率只有3.31，飆出25K僅有4次四壞保送，並在球季最後完成3A的首次先發。

今年春訓萊特在6場出賽拿下0勝2敗，防禦率4.26，主投12.2局被打11支安打含3發全壘打，失掉6分都是責失分，送出8次三振與5次四壞保送。在3A展開賽季的萊特，今年3場出賽有2場先發，拿下1勝1敗，防禦率3.77，14.1局他飆出25次三振只有3次四壞保送，展現驚人的三振功力。

因為小聯盟表現不佳，讓萊特今年並未入選百大新秀榜單（他曾在2022年與2023年入選），但其招牌的直球在今年依舊獲得球探給予60分的水準，滑球目前也有60分的評價（評分採取20-80，50為平均）。

最近遊騎兵受到傷勢影響，開季表現亮眼的左投布拉德福德（Cody Bradford）躺進傷病名單，先發輪值兩大塞揚德葛隆（Jacob deGrom）、薛哲（Max Scherzer）與馬利（Tyler Mahle）目前都還在傷病名單當中。

遊騎兵教頭波契（Bruce Bochy）表示，萊特在3A投得非常好，這是叫上他絕佳的時間點，因為他真的投得很好，他為自己掙得這個機會。「當他離開春訓時，我就跟他講我們將會需要他，而且我很喜歡他投球的方式。我認為沒人想到我們會在球季這麼早的時候就做出改變...我很期待看到他。」

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