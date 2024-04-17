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MiLB》鄭宗哲本季首轟、猛打賞出爐！ 一棒助陳柏毓逃敗（影音）

2024/04/17 08:49

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜2A今天對上金鶯2A，台灣好手鄭宗哲繳出單場3安猛打賞外帶本季首轟，且4度上壘，上壘率百分百，而海盜先發陳柏毓今天的表現比首戰優異，主投4.1局掉4分無關勝敗。

鄭宗哲本場比賽擔任球隊5棒游擊手，首打席就敲出左外野方向安打上壘，第二打席再用觸擊點出內野安打，第三打席選到四壞保送上壘，第四打席他在7局敲出本季首轟，是一發2分砲，幫助比數追成4：4平手，同時讓陳柏毓逃敗。

鄭宗哲開季手感不佳，賽前打擊率僅1成58，不過在今天繳出本季首度猛打賞後，打擊率一口氣升到2成73，目前攻擊指數也來到0.909。

鄭宗哲本季首轟與猛打賞表現幫助陳柏毓逃敗。（資料照）

陳柏毓在2A首戰表現不佳，對國民僅投3.1局就失掉5分，其中有4分責失分。今天面對頑強的金鶯打線，陳柏毓主投4.1局被打7支安打，包含Dylan Beavers的陽春砲，失掉4分都是自責分，送出2K、1BB，賽季防禦率9.39，表現還有待加強。

金鶯2A在7上被鄭宗哲的2分砲追平後，7下開啟5分大局，包含大物巴薩羅（Samuel Basallo）的陽春砲與TT Bowens的2分砲，終場金鶯2A以10：4擊敗海盜2A奪勝。

陳柏毓先發4.1局失4分無關勝敗。（圖片取自X）

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