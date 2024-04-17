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MiLB》上澤直之5局失4分摘本季3A首勝 防禦率升至6.30

2024/04/17 09:22

上澤直之。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力紅襪3A的日籍投手上澤直之，今天在小聯盟3A先發面對光芒3A，上澤直之主投5局失4分，包含挨了一發三分砲，紅襪3A最後以7比4贏球，讓上澤直之收下本季3A首勝。

上澤直之首局被敲2安失掉1分，第2局至第4局沒有掉分後，上澤直之在第5局被光芒3A傑克森（Alex Jackson）擊出三分砲。上澤直之仍完成5局的投球。

總計上澤直之5局用79球有53顆好球，被敲6安，包含1轟，賞5次三振、丟2次保送，失掉4分，摘得本季3A首勝，賽後防禦率為6.30。上澤直之此戰最快球速為93英里（約149.6公里）。

上澤直之目前在3A先發2場，共投10局被敲10安，失掉7分，共投出10次三振、3次保送，被打擊率為2成56，每局上壘率為1.30。

上澤直之今年以小聯盟附帶大聯盟春訓合約加盟光芒，他在3月下旬跳脫合約，最後加入紅襪3A。

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