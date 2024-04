MiLB》上澤直之5局失4分摘本季3A首勝 防禦率升至6.30

上澤直之。(資料照,美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕目前效力紅襪3A的日籍投手上澤直之,今天在小聯盟3A先發面對光芒3A,上澤直之主投5局失4分,包含挨了一發三分砲,紅襪3A最後以7比4贏球,讓上澤直之收下本季3A首勝。

上澤直之首局被敲2安失掉1分,第2局至第4局沒有掉分後,上澤直之在第5局被光芒3A傑克森(Alex Jackson)擊出三分砲。上澤直之仍完成5局的投球。

總計上澤直之5局用79球有53顆好球,被敲6安,包含1轟,賞5次三振、丟2次保送,失掉4分,摘得本季3A首勝,賽後防禦率為6.30。上澤直之此戰最快球速為93英里(約149.6公里)。

上澤直之目前在3A先發2場,共投10局被敲10安,失掉7分,共投出10次三振、3次保送,被打擊率為2成56,每局上壘率為1.30。

上澤直之今年以小聯盟附帶大聯盟春訓合約加盟光芒,他在3月下旬跳脫合約,最後加入紅襪3A。

Alex Jackson smashes his 6th homer homer of the year to make it a 1-run game! pic.twitter.com/Puct3o81ZP