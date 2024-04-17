日職》成為人的補償後1年被戰力外 張奕坦言受創：說實話沒想到

張奕。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前旅日投手張奕在2023年做為歐力士「人的補償」轉隊到西武，想不到只出賽一年就遭到西武獅戰力外，日媒《Full Count》報導也提到，張奕回憶起當時，坦言沒有想到會直接就被球隊給戰力外。

張奕在2022年於歐力士出賽日職一軍生涯最多的15場，22.2局送出20K、10BB，防禦率是生涯最好的2.38，在2022年由於歐力士簽下西武獅自由球員森友哉，西武獅選擇人的補償，挑走了張奕，隔年張奕因傷只為西武出賽5場，防禦率9.00，便在季末遭到球隊給戰力外。

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被戰力外後的張奕原本打算重返日職，但參加戰力外測試會表現不理想，最終決定回台準備參加中職選秀，並與台鋼雄鷹簽下自行培訓合約，在二軍為台鋼出賽。

張奕。（資料照，記者李惠洲攝）

根據日媒《Full Count》報導，僅在西武一年就被戰力外，張奕坦言：「說實話，我沒有想到。」知道職業的世界是很嚴酷的，但他心裡認為多少還能夠有更多的機會。

張奕在4月時為西武初登板，出賽5場就因為右肩膀傷勢問題於5月2日被抹消登錄，之後便沒有再回到1軍，10月時接到球團電話後便被告知將不會續約。張奕坦言，自己還以為會有育成合約，但西武向他表示，下個賽季沒有合約，接著他便開始為以後做打算。

僅僅1年的時間就被球隊戰力外，張奕坦言，對他的精神造成很大的傷害。不過他還是決定不要放棄，選擇參加11月的聯合試訓，每天早上5點就前往球場練習，且西武的職員也從早陪他訓練，張奕對此表示非常感謝。

然而在試訓時張奕面對3名打者僅繳出1次三振與2次四壞保送的結果，最後沒有收到任何日職合約，決定回到台灣，並參加中職選秀。目前簽下自行培訓合約的他表示，「老實說，我不知道會變成怎樣，但我覺得自己還能做到。」

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