MLB》菊池雄星6局飆9K僅掉1分、摘本季首勝 藍鳥賞洋基3連敗

藍鳥日籍投手菊池雄星。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥日籍投手菊池雄星今天交出6局失1分、飆出9次三振的好投，幫助藍鳥以5比4擊敗洋基，菊池雄星收下本季首勝。藍鳥贏球後拿下4連勝，條紋軍則吞3連敗。

菊池雄星首局連飆3次三振，第2局被洋基捕手崔維諾（Jose Trevino）敲適時安失掉1分，但菊池雄星及時穩定，第3局至第6局沒有再失掉分數，完成投球工作。

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藍鳥打線在第3局靠透納（Justin Turner）的高飛犧牲打追平，第4局靠藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的適時安攻回2分，幫助藍鳥以3比1超前。

藍鳥隊第6局1出局攻占一、三壘時，藍鳥「IKF」凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）盜上二壘，加上洋基二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）發生接球失誤，讓藍鳥跑回1分。小畢歇特（Bo Bichette）接著敲適時安，再為藍鳥拿1分。

洋基打線在第7局靠滾地球護送、以及O.卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）高飛犧牲打，單局追回2分。崔維諾在第9局用滾地球護送回1分，但藍鳥最後驚險守住勝利。

藍鳥日籍投手菊池雄星。（今日美國）

總計菊池雄星主投6局用94球有62顆好球，只被敲4安失掉1分，送出9次三振、丟1次保送，收下本季首勝，賽後防禦率為2.08，最快丟到97.8英里（約157.3公里）。菊池雄星本季兩次先發對上洋基，共投11.1局只掉1分，合計送16次三振；藍鳥投手羅馬諾（Jordan Romano）後援1局失1分，收本季首次救援成功。

洋基左投羅冬（Carlos Rodon）僅投4局被敲5安，賞5次三振、丟4次保送，失掉3分，吞本季首敗，賽後防禦率為3.66。

洋基全場有6安，沃爾普（Anthony Volpe）4打數都吞三振， 「法官」賈吉（Aaron Judge）4支0吞2K，索托（Juan Soto）全場4打數1安、吞1次三振。

Yusei Kikuchi comes out Smoking...



K'ing the Side. pic.twitter.com/eCqP05oyin — Rob Friedman （@PitchingNinja） April 16, 2024

洋基左投羅冬（右）。（今日美國）

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