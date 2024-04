MLB》菊池雄星6局飆9K僅掉1分、摘本季首勝 藍鳥賞洋基3連敗

藍鳥日籍投手菊池雄星。(今日美國)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥日籍投手菊池雄星今天交出6局失1分、飆出9次三振的好投,幫助藍鳥以5比4擊敗洋基,菊池雄星收下本季首勝。藍鳥贏球後拿下4連勝,條紋軍則吞3連敗。

菊池雄星首局連飆3次三振,第2局被洋基捕手崔維諾(Jose Trevino)敲適時安失掉1分,但菊池雄星及時穩定,第3局至第6局沒有再失掉分數,完成投球工作。

請繼續往下閱讀...

藍鳥打線在第3局靠透納(Justin Turner)的高飛犧牲打追平,第4局靠藍鳥重砲小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)的適時安攻回2分,幫助藍鳥以3比1超前。

藍鳥隊第6局1出局攻占一、三壘時,藍鳥「IKF」凱納法利法(Isiah Kiner-Falefa)盜上二壘,加上洋基二壘手托瑞斯(Gleyber Torres)發生接球失誤,讓藍鳥跑回1分。小畢歇特(Bo Bichette)接著敲適時安,再為藍鳥拿1分。

洋基打線在第7局靠滾地球護送、以及O.卡布雷拉(Oswaldo Cabrera)高飛犧牲打,單局追回2分。崔維諾在第9局用滾地球護送回1分,但藍鳥最後驚險守住勝利。

藍鳥日籍投手菊池雄星。(今日美國)

總計菊池雄星主投6局用94球有62顆好球,只被敲4安失掉1分,送出9次三振、丟1次保送,收下本季首勝,賽後防禦率為2.08,最快丟到97.8英里(約157.3公里)。菊池雄星本季兩次先發對上洋基,共投11.1局只掉1分,合計送16次三振;藍鳥投手羅馬諾(Jordan Romano)後援1局失1分,收本季首次救援成功。

洋基左投羅冬(Carlos Rodon)僅投4局被敲5安,賞5次三振、丟4次保送,失掉3分,吞本季首敗,賽後防禦率為3.66。

洋基全場有6安,沃爾普(Anthony Volpe)4打數都吞三振, 「法官」賈吉(Aaron Judge)4支0吞2K,索托(Juan Soto)全場4打數1安、吞1次三振。

Yusei Kikuchi comes out Smoking...



K'ing the Side. pic.twitter.com/eCqP05oyin