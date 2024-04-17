NBA附加賽》詹姆斯23分領軍 湖人下剋上退鵜鶘奪西部第7種子

詹姆斯率領湖人挺進季後賽。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA附加賽今天點燃戰火，西部第8名的湖人今踢館第7名的鵜鶘，紫金大軍在詹姆斯（LeBron James）23分帶領之下以110:106下剋上贏球，成功搶下季後賽西部第7種子席次。

兩軍例行賽對戰湖人取得3勝1敗優勢，包括例行賽最終戰靠詹姆斯大三元搶下西部第8，並把輸球的鵜鶘拉出前6位置，雙方今在附加賽首輪再度對決，第一節鵜鶘在Z.威廉森（Zion Williamson）進帳10分搭配瓊斯（Herbert Jones）貢獻7分之下取得8分領先。首節結束前還發生一段插曲，此節攻下湖人最多13分的D.羅素（D'Angelo Russell）被先遭吹犯規的阿瓦拉多（Jose Alvarado）撞了一下後拍手比讚，最後兩人在經過重播檢視後都各吞1次技術犯規。

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詹姆斯雖在第二節開打後馬上就被小老弟Z.威廉森蓋了一記火鍋，不過接下來馬上回敬一次灌籃，並率領紫金大軍展開反攻，拉出一波9：0的攻勢逆轉超前。第一節攻勢猛烈的鵜鶘此節進攻陷入大當機，單節只拿下16分，39歲的詹皇上半場拿下15分幫助湖人以60：50握有雙位數領先，Z.威廉森前兩節攻下全場最高20分。

易籃後，前兩節三分命中率高達5成的湖人手感未能延續，鵜鶘慢慢找回火力，第三節尾聲靠墨菲（Trey Murphy III）大號「Logo Shot」將分差縮小至個位數，今天從板凳出發的他在末節倒數6分44秒再飆進一記三分彈讓鵜鶘追到6分差，接著同樣也是替補上陣的阿瓦拉多同樣在外線放冷箭，兩隊只剩2分差距，比賽出現更多懸念。

威廉森砍40分但因傷提前退場。（法新社）

阿瓦拉多隨後再與Z.威廉森上演空中接力，幫助鵜鶘在倒數4分鐘追到93：93平手，不過今天勞苦功高的「怪物狀元」卻突然出現不適回到休息室，為鵜鶘的反攻增加變數，湖人在最後階段把握機會，D.羅素飆關鍵三分彈，A.戴維斯、里維斯合計6罰俱中，終場以4分差險勝。

湖人先發五人得分都超過雙位數，詹姆斯23分9籃板9助攻，D.羅素貢獻21分6助攻，A.戴維斯拿下20分15籃板，里維斯進帳16分，八村壘13分入袋。

Z.威廉森首度在季後賽出賽就轟下本季最高40分，可惜在最後階段因傷退場、未能帶領球隊上演逆轉秀，英葛蘭（Brandon Ingram）拿下11分，瓊斯貢獻10分，板凳方面，墨菲有12分進帳，阿瓦拉多與南斯（Larry Nance Jr.）都是10分演出。

湖人搶下季後賽第7種子，將在首輪強碰西部第2種子衛冕軍金塊，鵜鶘將與稍後勇士、國王之間的贏家爭最後一張門票。

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