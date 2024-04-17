MLB》天使牛棚放火+失誤 光芒延長賽13局靠再見內野安逆轉勝

光芒再見安贏球。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊牛棚今天多次搞砸球隊領先，包含1次要命守備失誤，讓光芒最後在延長賽第13局靠羅沙里歐（Amed Rosario）再見內野安，讓天使以6比7敗給光芒。天使戰績來到8勝9敗、勝率跌破五成。

天使隊此戰9局上打完取得3比1領先，未料當家終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）放火，9局下被光芒卡巴列羅（Jose Caballero）敲帶有2分打點的追平三壘安打，兩隊以3比3進入突破僵局的延長賽。

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天使隊10局上靠暴投拿回1分，但10局下光芒1出局攻占三壘，光芒迪亞茲（Yandy Diaz）敲投手前滾地球，天使投手斯內羅（Jose Cisnero）傳一壘卻發生暴傳，讓光芒再度追平。

天使投手C.富默爾吞敗。（法新社）

兩隊在第11局各拿1分，進行到第13局時，天使隊尼托（Zach Neto）敲適時安攻得超前1分，但13局下天使未能守成，先是被R.帕拉修斯（Richie Palacios）敲二壘安打攻回1分追平，接著羅沙里歐在2出局滿壘的情況下，擊出三壘方向軟弱滾地球形成再見內野安打，幫助光芒最後逆轉贏球。

光芒此戰一共動用8名投手，左投克利文格（Garrett Cleavinger）投1局失1分非自責，摘得本季第3勝。

天使則用7名投手，索利安諾（Jose Soriano）先發5局失1分，賞6次三振、丟5次保送、無關勝敗。但天使牛棚群一共掉6分，艾斯特維茲1局失2分，斯內羅2局失2分0自責，兩人都是本季首次砸鍋。C.富默爾（Carson Fulmer）1.2局失2分非自責，吞本季首敗。

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