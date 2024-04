MLB》天使牛棚放火+失誤 光芒延長賽13局靠再見內野安逆轉勝

光芒再見安贏球。(今日美國)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕天使隊牛棚今天多次搞砸球隊領先,包含1次要命守備失誤,讓光芒最後在延長賽第13局靠羅沙里歐(Amed Rosario)再見內野安,讓天使以6比7敗給光芒。天使戰績來到8勝9敗、勝率跌破五成。

天使隊此戰9局上打完取得3比1領先,未料當家終結者艾斯特維茲(Carlos Estevez)放火,9局下被光芒卡巴列羅(Jose Caballero)敲帶有2分打點的追平三壘安打,兩隊以3比3進入突破僵局的延長賽。

請繼續往下閱讀...

天使隊10局上靠暴投拿回1分,但10局下光芒1出局攻占三壘,光芒迪亞茲(Yandy Diaz)敲投手前滾地球,天使投手斯內羅(Jose Cisnero)傳一壘卻發生暴傳,讓光芒再度追平。

天使投手C.富默爾吞敗。(法新社)

兩隊在第11局各拿1分,進行到第13局時,天使隊尼托(Zach Neto)敲適時安攻得超前1分,但13局下天使未能守成,先是被R.帕拉修斯(Richie Palacios)敲二壘安打攻回1分追平,接著羅沙里歐在2出局滿壘的情況下,擊出三壘方向軟弱滾地球形成再見內野安打,幫助光芒最後逆轉贏球。

光芒此戰一共動用8名投手,左投克利文格(Garrett Cleavinger)投1局失1分非自責,摘得本季第3勝。

天使則用7名投手,索利安諾(Jose Soriano)先發5局失1分,賞6次三振、丟5次保送、無關勝敗。但天使牛棚群一共掉6分,艾斯特維茲1局失2分,斯內羅2局失2分0自責,兩人都是本季首次砸鍋。C.富默爾(Carson Fulmer)1.2局失2分非自責,吞本季首敗。

An ending this Rosie was worth the wait. pic.twitter.com/lnsLLXPYWa