巴黎奧運》聖火希臘遶境 中華奧會主席林鴻道任重要棒次

本次聖火傳遞中，中華奧會主席林鴻道擔任重要棒次。（中華奧會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2024年巴黎奧運聖火傳遞於4月16日在希臘奧林匹亞（Olympia）點燃，展開為期10天於希臘聖火遶境，傳遞聖火者以徒步接力方式將聖火傳遶於希臘城鎮與外島，再以乘船方式將巴黎奧運聖火傳至法國，最終於7月26日將聖火傳遞至巴黎奧運開幕儀式中，象徵奧運正式展開。

本次聖火傳遞中，中華奧會主席林鴻道擔任重要棒次，由國際奧林匹克學院（IOA）院長顧問Prof. Dionyssis Gangas 交接予林鴻道，並由林鴻道將聖火傳進希臘Zacharo 小鎮。

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Zacharo小鎮集結上百名朝聖民眾，歡呼迎接林鴻道，代表人更頒發市景紀念瓷盤予林鴻道。

林鴻道表示，「這次受到主辦單位的邀請，代表中華奧會長期以來在國際社會及國際組織經營的努力上也受到重視跟肯定；中華奧會除了爭取出席國際活動外，更重要開展國國際賽事在我們土地上。」

本次聖火傳遞中，中華奧會主席林鴻道擔任重要棒次。（中華奧會提供）

本次聖火傳遞中，中華奧會主席林鴻道擔任重要棒次。（中華奧會提供）

本次聖火傳遞中，中華奧會主席林鴻道擔任重要棒次。（中華奧會提供）

本次聖火傳遞中，中華奧會主席林鴻道擔任重要棒次。（中華奧會提供）

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