晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》卡森斯跟家人一起抵台 他唯一目標率雲豹挑戰總冠軍金盃

2024/04/17 11:18

卡森斯跟著家人抵台。（雲豹提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕T1桃園台啤永豐雲豹今天迎回前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins） ，全力搶聯盟龍頭位置。

卡森斯於4月17日清晨5點多抵達台灣，雲豹營運長顏行書表示，卡森斯接下來將出賽最後3場例行賽，分別是4月20、21皆對上台北戰神，以及4月28日高雄海神，接著打完所有季後賽賽程，目前暫無其他公開行程。

 卡森斯這次來台也帶了家人一起，他說：「Johnny （雲豹執行長） 說服我這次能帶家人一起來台灣，很期待能和家人在台共度時光，孩子們也特別開心，他們活力滿滿，想要到處跑到處玩的，希望這次能和家人在台灣留下更多難忘的美好回憶。」

 雲豹目前以16勝9敗，僅落後聯盟龍頭中信特攻0.5場勝差。卡森斯強調，這次回台的最終目標是為球隊奪下總冠軍，過去幾個月都有保持訓練，維持身體強度，很期待在球場上和隊友間彼此信任的感覺。 

卡森斯也對台灣球迷的支持表達感謝，「我迫不及待要在場上展現我的最佳狀態，帶給球迷精彩的比賽，期待在主場和所有球迷見面，和我一起享受比賽。」

 此外，4月3日花蓮發生芮氏7.2級地震，卡森斯也在第一時間致電給球團表達關切，他說：「看到災情的報導真的讓人心痛，我對所有受影響的家庭深表哀悼，真心希望大家都能儘快恢復到正常的生活。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。