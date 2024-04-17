T1》卡森斯跟家人一起抵台 他唯一目標率雲豹挑戰總冠軍金盃

卡森斯跟著家人抵台。（雲豹提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕T1桃園台啤永豐雲豹今天迎回前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins） ，全力搶聯盟龍頭位置。

卡森斯於4月17日清晨5點多抵達台灣，雲豹營運長顏行書表示，卡森斯接下來將出賽最後3場例行賽，分別是4月20、21皆對上台北戰神，以及4月28日高雄海神，接著打完所有季後賽賽程，目前暫無其他公開行程。

請繼續往下閱讀...

卡森斯這次來台也帶了家人一起，他說：「Johnny （雲豹執行長） 說服我這次能帶家人一起來台灣，很期待能和家人在台共度時光，孩子們也特別開心，他們活力滿滿，想要到處跑到處玩的，希望這次能和家人在台灣留下更多難忘的美好回憶。」

雲豹目前以16勝9敗，僅落後聯盟龍頭中信特攻0.5場勝差。卡森斯強調，這次回台的最終目標是為球隊奪下總冠軍，過去幾個月都有保持訓練，維持身體強度，很期待在球場上和隊友間彼此信任的感覺。

卡森斯也對台灣球迷的支持表達感謝，「我迫不及待要在場上展現我的最佳狀態，帶給球迷精彩的比賽，期待在主場和所有球迷見面，和我一起享受比賽。」

此外，4月3日花蓮發生芮氏7.2級地震，卡森斯也在第一時間致電給球團表達關切，他說：「看到災情的報導真的讓人心痛，我對所有受影響的家庭深表哀悼，真心希望大家都能儘快恢復到正常的生活。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法