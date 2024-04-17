MLB》吉田正尚6支0、打擊率僅2成15 紅襪延長賽遭守護者逆轉

紅襪日籍好手吉田正尚。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天搞砸領先優勢，被守護者逼進延長賽。守護者在延長賽第13局靠拉米瑞茲（Jose Ramirez）關鍵超前安帶動下，單局進帳3分，讓紅襪最後以7比10吞敗。紅襪日籍好手吉田正尚此戰6打數沒有敲安，賽後打擊率降至2成15。

紅襪隊前8局打完以6比5領先，但紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）在第9局砸鍋，1出局一、三壘有人的情況下，被守護者吉梅涅茲（Andres Gimenez）敲出追平安打，兩隊以6比6進入延長賽。

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兩隊在延長賽第10局各拿1分，守護者在第11局上先靠拉米瑞茲關鍵安打攻回超前1分，接著佛羅里歐（Estevan Florial）敲帶有2分打點安打，讓守護者單局拿3分，最後逆轉贏得比賽。

守護者拉米瑞茲（左）。（今日美國）

守護者終結者克拉賽（Emmanuel Clase）後援1局失1分非自責，本季第2次砸鍋，幸運摘得今年首勝。巴洛（Scott Barlow）後援1局無失分收本季首次救援成功；紅襪投手溫考斯基（Josh Winckowski）投1局失3分2分自責，吞本季首敗。

吉田正尚此戰擔任先發第三棒指定打擊，6打數0安、吞1次三振，本季出賽18場，共65打數敲14安，有1轟、8分打點，打擊率2成15，整體攻擊指數為0.574。

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