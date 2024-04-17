MLB》大谷翔平雙安、得點圈又手軟！ 貝茲5安豪打率道奇止2連敗

大谷翔平今天敲安但得點圈3打數都槓龜。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近5戰僅1勝的道奇今天對陣國民，大谷翔平雖然單場雙安進帳，但卻在得點圈有人時3度軟手，不過在貝茲（Mookie Betts）單場5安豪打的好表現下，終場道奇以6：2擊敗國民中止2連敗。

道奇首局貝茲、大谷翔平相繼敲安，佛里曼（Freddie Freeman）選到保送擠成滿壘，結果下棒T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出雙殺打，雖進帳1分但不記打點。次局道奇大物帕赫斯（Andy Pages）首打席就敲出生涯首安，接著靠隊友安打跑回生涯首分，此局道奇進帳2分取得3：0領先。

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First career hit for @Dodgers No. 3 prospect Andy Pages! pic.twitter.com/M6wrtvE6kr — MLB （@MLB） April 17, 2024

3上國民溫克（Jesse Winker）敲出2分彈追到1分差，5下E.赫南德茲（Enrique Hernández）敲出陽春砲，道奇拉開到4：2領先，7下靠著貝茲率先敲出二壘安打，大谷翔平飛球出局推進後，佛里曼被故意四壞，T.赫南德茲軟弱安打進帳1分打點。8局貝茲敲出第5支安打為球隊進帳第6分。

貝茲單場5安豪打。（美聯社）

大谷翔平本季得點圈疲軟的毛病今天再次發作，首打席敲安後，接下來3個打席都是得點圈機會，結果他敲出2次滾地球出局，1次高飛球出局，且都是一球死，得點圈累積19打數1安打，不過有一球他敲出初速高達107.7英哩的滾地球出局。第五打席他則敲出軟弱的內野安打上壘。

大谷翔平今天5打數2安打，賽季打擊率上升至3成41，貝茲今日5打數全敲安，打擊率上升到3成88，佛里曼2打數0安打但有3次四壞保送，打擊率下滑到2成88。

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