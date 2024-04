MLB》大谷翔平雙安、得點圈又手軟！ 貝茲5安豪打率道奇止2連敗

大谷翔平今天敲安但得點圈3打數都槓龜。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕近5戰僅1勝的道奇今天對陣國民,大谷翔平雖然單場雙安進帳,但卻在得點圈有人時3度軟手,不過在貝茲(Mookie Betts)單場5安豪打的好表現下,終場道奇以6:2擊敗國民中止2連敗。

道奇首局貝茲、大谷翔平相繼敲安,佛里曼(Freddie Freeman)選到保送擠成滿壘,結果下棒T.赫南德茲(Teoscar Hernández)敲出雙殺打,雖進帳1分但不記打點。次局道奇大物帕赫斯(Andy Pages)首打席就敲出生涯首安,接著靠隊友安打跑回生涯首分,此局道奇進帳2分取得3:0領先。

