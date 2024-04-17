中職》復刻「獅子軍必勝旗」 UG日籍雙姝拍宣傳照

統一獅復古季首周進場好禮復刻「`94 獅子軍必勝旗」，週六推出復古款式、週日推出猛獅款式，搶先購票收藏擁抱回憶。（統一獅提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年五月統一獅台南棒球場主場賽事，特別規劃復古月主題日活動，傳統應援號角再次響起，當月統一獅主場應援將採用樂隊應援，期待壁壘分明對抗比賽張力再現，三壘區域將回歸給客隊啦啦隊應援。

統一獅5月主場賽事將穿上傳統經典綠色球衣出賽，首週5.4（六）及5.5（日）結合球迷心中最喜歡的`94獅子軍必旗設計樣式，重新復刻製作本次活動系列的`24獅子軍必勝旗，週六凡持當日賽事門票即可兌換「綠色復古款式」、週日可兌換「橘色猛獅款式」，每場賽事限量5000份，數量有限換完為止，凡2024年度季票、鑽石席、家庭席、球探席均保留贈品兌換，並設置專屬服務攤位進行兌換。

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本系列復古主題「`24獅子軍必勝旗」特別推出兩款提供球迷收藏，並可多用途使用。其中包括看台應援、披風造型、室內門簾使用，讓喜歡獅子軍將棒球融入生活中。本系列獅隊也特別安排UniGirls 千紘Chihiro、希美Nozomi拍攝宣傳照片，分享給愛棒球的你。統一獅5月復古月主題賽事賽程預售票將於4.18（四）12:00全台統一超商ibon售票系統搶先開賣，歡迎球迷無論是主、客場球迷一起進場感受復古月傳統應援的魅力與震撼。

2024統一獅5月復古月主題賽程：

5月3日 （五） 18:35 樂天桃猿vs.統一獅

5月4日 （六） 17:05 樂天桃猿vs.統一獅

5月5日 （日） 14:05 樂天桃猿vs.統一獅

5月15日 （三） 18:35 富邦悍將ㄕvs.統一獅

5月24日 （五） 18:35 中信兄弟vs.統一獅

5月25日 （六） 17:05中信兄弟vs.統一獅

5月26日 （日） 17:05中信兄弟vs.統一獅

統一獅復古季首周進場好禮復刻「`94 獅子軍必勝旗」，週六推出復古款式、週日推出猛獅款式，搶先購票收藏擁抱回憶。（統一獅提供）

統一獅復古季首周進場好禮復刻「`94 獅子軍必勝旗」，週六推出復古款式、週日推出猛獅款式，搶先購票收藏擁抱回憶。（統一獅提供）

統一獅復古季首周進場好禮復刻「`94 獅子軍必勝旗」，週六推出復古款式、週日推出猛獅款式，搶先購票收藏擁抱回憶。（統一獅提供）

統一獅復古季首周進場好禮復刻「`94 獅子軍必勝旗」，週六推出復古款式、週日推出猛獅款式，搶先購票收藏擁抱回憶。（統一獅提供）

統一獅復古季首周進場好禮復刻「`94 獅子軍必勝旗」，週六推出復古款式、週日推出猛獅款式，搶先購票收藏擁抱回憶。（統一獅提供）

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