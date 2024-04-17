晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》復刻「獅子軍必勝旗」 UG日籍雙姝拍宣傳照

2024/04/17 11:55

統一獅復古季首周進場好禮復刻「`94 獅子軍必勝旗」，週六推出復古款式、週日推出猛獅款式，搶先購票收藏擁抱回憶。（統一獅提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年五月統一獅台南棒球場主場賽事，特別規劃復古月主題日活動，傳統應援號角再次響起，當月統一獅主場應援將採用樂隊應援，期待壁壘分明對抗比賽張力再現，三壘區域將回歸給客隊啦啦隊應援。

統一獅5月主場賽事將穿上傳統經典綠色球衣出賽，首週5.4（六）及5.5（日）結合球迷心中最喜歡的`94獅子軍必旗設計樣式，重新復刻製作本次活動系列的`24獅子軍必勝旗，週六凡持當日賽事門票即可兌換「綠色復古款式」、週日可兌換「橘色猛獅款式」，每場賽事限量5000份，數量有限換完為止，凡2024年度季票、鑽石席、家庭席、球探席均保留贈品兌換，並設置專屬服務攤位進行兌換。

本系列復古主題「`24獅子軍必勝旗」特別推出兩款提供球迷收藏，並可多用途使用。其中包括看台應援、披風造型、室內門簾使用，讓喜歡獅子軍將棒球融入生活中。本系列獅隊也特別安排UniGirls 千紘Chihiro、希美Nozomi拍攝宣傳照片，分享給愛棒球的你。統一獅5月復古月主題賽事賽程預售票將於4.18（四）12:00全台統一超商ibon售票系統搶先開賣，歡迎球迷無論是主、客場球迷一起進場感受復古月傳統應援的魅力與震撼。

2024統一獅5月復古月主題賽程：

5月3日 （五） 18:35 樂天桃猿vs.統一獅

5月4日 （六） 17:05 樂天桃猿vs.統一獅

5月5日 （日） 14:05 樂天桃猿vs.統一獅

5月15日 （三） 18:35 富邦悍將ㄕvs.統一獅

5月24日 （五） 18:35 中信兄弟vs.統一獅

5月25日 （六） 17:05中信兄弟vs.統一獅

5月26日 （日） 17:05中信兄弟vs.統一獅

統一獅復古季首周進場好禮復刻「`94 獅子軍必勝旗」，週六推出復古款式、週日推出猛獅款式，搶先購票收藏擁抱回憶。（統一獅提供）

統一獅復古季首周進場好禮復刻「`94 獅子軍必勝旗」，週六推出復古款式、週日推出猛獅款式，搶先購票收藏擁抱回憶。（統一獅提供）

統一獅復古季首周進場好禮復刻「`94 獅子軍必勝旗」，週六推出復古款式、週日推出猛獅款式，搶先購票收藏擁抱回憶。（統一獅提供）

統一獅復古季首周進場好禮復刻「`94 獅子軍必勝旗」，週六推出復古款式、週日推出猛獅款式，搶先購票收藏擁抱回憶。（統一獅提供）

統一獅復古季首周進場好禮復刻「`94 獅子軍必勝旗」，週六推出復古款式、週日推出猛獅款式，搶先購票收藏擁抱回憶。（統一獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。