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巴黎奧運》中華電信取得新媒體轉播權 MOD、Hami Video可看

2024/04/17 12:29

中華電信取得巴黎奧運新媒體轉播權。（資料照）

〔記者吳亮儀／台北報導〕巴黎奧運七月登場，中華電信今天（17日）宣布，繼東京奧運、卡達世足、WBC世界棒球經典賽等國際大賽轉播後，連續第五屆取得奧運新媒體轉播權，客戶可透過MOD、Hami Video收看。

巴黎奧運開幕典禮預計在台灣時間7月27日在塞納河進行，將有高達萬名運動員搭船進場，並行經羅浮宮、聖母院、艾菲爾鐵塔。中華隊預計將由東奧奪牌班底代表領軍，包括球后戴資穎、柔道男神楊勇緯、國民金孫林昀儒、國民女友羅嘉翎都將挑戰各國菁英，屆時客戶可透過MOD、Hami Video的全方位便利收視方式，與全世界一同共襄盛舉。

中華電信表示，長期佈局國際重大賽事轉播，東京奧運時曾創下多項台灣新媒體轉播里程碑，包括Hami Video瀏覽量達2.7億次、戴資穎金牌戰創下史上最高同時在線人數紀錄、首創奧運全天候4K頻道與VR奧運轉播等。

根據2023東方線上OTT影音平台調查，Hami Video為最受歡迎的運動類OTT。中華電信表示，為迎巴黎奧運，推出申租行動及HiNet光世代指定方案，最高可享Hami Video電視館首年免費，新租MOD最高送1200點Hami Point，讓國人透過中華電信MOD、Hami Video一起為中華隊選手加油。

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