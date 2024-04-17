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中職》職棒35年沒見過 獅叩關史上首見紀錄

2024/04/17 12:31

統一獅叩關首見紀錄。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅今再戰樂天桃猿，昨寫下平史上最速10勝偉業的「獅子軍」，今要叩關1項史無前例的紀錄。過去從未有球隊開季13戰就拿11勝，「南霸天」有機會成為史上第1隊。

獅隊今年隊內競爭激烈，不少過去新秀竄出頭攻佔先發，早在公辦熱身賽第1週，當時總教練林岳平就大量起用年輕人，不見老將在陣中，「餅總」當時就說，希望年輕球員知道怎麼準備、競爭、搶下位置，企圖心強烈一點。

開季後，獅隊將林佳緯、何恆佑、許哲晏、黃勇傳、施冠宇等人都放進開季名單，許哲晏和林佳緯都拿過單場MVP，促進內、外野競爭氛圍。餅總昨天指出，過去球隊人數約75-76人，今年加洋將才60幾個，大家都有機會，更容易看見競爭。

獅隊的打擊數據已是媲美歷史級別，成為極少數打12場就敲至少139支安打的球隊，過去更快的是2016年中信的10戰144安、2020年樂天的11戰145安，但這2年都是彈力球氾濫的年代。

今晚獅隊將叩關歷史紀錄，過去史上最速11勝紀錄締造者為1997年時報鷹、2020年樂天桃猿的開季14戰，「獅子軍」要力拚13戰11勝的歷史唯一紀錄。

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