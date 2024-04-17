NBA附加賽》K湯全場1分未得！勇士遭國王痛宰無緣季後賽

勇士K.湯普森。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA附加賽點燃戰火，西部第10名的勇士今在輸球即淘汰的附加賽挑戰第9名的國王，K.湯普森（Klay Thompson）狀況相當低迷1分未得，勇士終場以94：118敗下陣來，黯然結束賽季。

勇士去年季後賽首輪靠著柯瑞（Stephen Curry）於第7戰飆進50分逆轉淘汰國王，兩隊本季提前在附加賽階段交手，例行賽4場對決各拿2勝，力拚復仇的國王今首節在K.穆雷（Keegan Murray）外線7投4中挹注、勇士團隊又出現5次失誤之下，以31：22取得領先。

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國王祭出強悍防守，有效限制「浪花兄弟」發揮，勇士只能靠庫明加（Jonathan Kuminga）撐場，他在前兩節攻下12分，是球隊唯一得分超過雙位數的球員，幫助金州大軍打完上半場追到只剩4分差。柯瑞僅5分進帳，K.湯普森5投0中。

勇士柯瑞。（法新社）

國王下半場多點開花，福克斯 （De'Aaron Fox ）單節14分進帳，奇兵艾利斯（Keon Ellis）除攻下6分、防守端也給予勇士極大壓力，幫助球隊在第三節打出37：26的攻勢拉開比分，柯瑞火力稍微復甦，單節11分演出。

勇士末節依舊未能找回節奏，差距被拉開到超過20分，終場就以24分差輸球，K.湯普森上場32分鐘，10投0中一分未得，成為本役最大戰犯。柯瑞拿下全隊最高22分，D.格林（Draymond Green）與威金斯（Andrew Wiggins）都是12分貢獻，穆迪（Moses Moody）板凳出發拿下16分。

國王外線命中率高達46.2%，K.穆雷三分球13投8中拿下全隊最高32分，成為贏球功臣，福克斯也有24分進帳，沙波尼斯（Domantas Sabonis）轟出16分12籃板另外有傲視全隊的7助攻，艾利斯拿下15分另外有3抄截、3火鍋。

勇士外線火力不及對手、禁區也討不到便宜，只能黯然打包回家，國王則將與稍早輸給湖人的鵜鶘爭奪西部第8種子。

國王K.穆雷。（美聯社）

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