MLB》「洋基殺手」菊池雄星秀新勝利儀式 拿要價9萬的威士忌與隊友同樂

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥日籍強投菊池雄星今天主投6局僅掉1分,幫助藍鳥以5比4贏球,菊池雄星本季第4場先發才收下今年首勝,賽後防禦率降至2.08。對於菊池的好表現,藍鳥明星重砲小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)為他感到驕傲。

菊池雄星開季前3場先發都沒有拿到勝投,今天主投6局狂飆9次三振,只被敲4安失掉1分,另有1次保送,摘得本季首勝,賽後防禦率降至2.08,最快丟到97.8英里。菊池雄星今年兩度先發對上洋基,共投11.1局只掉1分。

小葛雷諾讚賞菊池,「我為菊池感到驕傲,他是那種工作很努力的人,當他每隔5天要登板一次時,我知道他付出一切,這是他應得的,希望他能繼續這樣做。」

「這是我在大聯盟的第六個賽季,但我認為這是自己感到最有自信的一年。」菊池雄星受訪透過翻譯表示,「這不僅是我的表現,而是我現在所有的投球。」

菊池雄星本季要實施新的勝利儀式,今年賽季只要他登板先發的比賽,球隊若贏球,菊池就會拿出知名的「山崎威士忌」與隊友分享,要價3000美元(約新台幣9.8萬)。菊池雄星先前受訪時說,「這瓶酒有點貴,但我不介意去買,希望我們能再贏幾次,這樣我就能繼續買了。」

此外,根據藍鳥隊官網指出,菊池雄星每年會閱讀超過200本書籍,大部分的閱讀是在休賽季期間,主要閱讀心理學、傳記、以及棒球相關的書籍。

