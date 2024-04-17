MLB》「洋基殺手」菊池雄星秀新勝利儀式 拿要價9萬的威士忌與隊友同樂

菊池雄星。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥日籍強投菊池雄星今天主投6局僅掉1分，幫助藍鳥以5比4贏球，菊池雄星本季第4場先發才收下今年首勝，賽後防禦率降至2.08。對於菊池的好表現，藍鳥明星重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）為他感到驕傲。

菊池雄星開季前3場先發都沒有拿到勝投，今天主投6局狂飆9次三振，只被敲4安失掉1分，另有1次保送，摘得本季首勝，賽後防禦率降至2.08，最快丟到97.8英里。菊池雄星今年兩度先發對上洋基，共投11.1局只掉1分。

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小葛雷諾讚賞菊池，「我為菊池感到驕傲，他是那種工作很努力的人，當他每隔5天要登板一次時，我知道他付出一切，這是他應得的，希望他能繼續這樣做。」

「這是我在大聯盟的第六個賽季，但我認為這是自己感到最有自信的一年。」菊池雄星受訪透過翻譯表示，「這不僅是我的表現，而是我現在所有的投球。」

菊池雄星。（今日美國）

菊池雄星本季要實施新的勝利儀式，今年賽季只要他登板先發的比賽，球隊若贏球，菊池就會拿出知名的「山崎威士忌」與隊友分享，要價3000美元（約新台幣9.8萬）。菊池雄星先前受訪時說，「這瓶酒有點貴，但我不介意去買，希望我們能再贏幾次，這樣我就能繼續買了。」

此外，根據藍鳥隊官網指出，菊池雄星每年會閱讀超過200本書籍，大部分的閱讀是在休賽季期間，主要閱讀心理學、傳記、以及棒球相關的書籍。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

Yusei Kikuchi sharing his Yamazaki whiskey with his teammates when the team wins when he starts.



Feel free to share with me too. pic.twitter.com/BQUsuIyqt8 — Rob Friedman （@PitchingNinja） April 16, 2024

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