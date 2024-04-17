NBA》勇士浪花兄弟最後一戰？ 總教練、柯瑞、嘴綠都發聲

勇士浪花兄弟。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士湯普森（Klay Thompson）在球季結束後就會成為自由球員，而他在今天對國王的附加賽，同時也是賽季最終戰寫下生涯最慘一役，全場10投0中，三分6投0中沒有得分。賽後談到湯普森的未來生涯，浪花三兄弟的格林（Draymond Green）與柯瑞（Stephen Curry）以及總教練柯爾（Steve Kerr）都發表自己的想法。

湯普森與柯瑞和格林三人是勇士昔日王朝最重要的主幹，今日賽前湯普森受訪談到今天可能是他勇士生涯的最後一場比賽時，湯普森表示：「不，這就是人生。」、「我在這裡取得這麼多成功，我不會讓未來發生的任何事情影響我身穿勇士球衣所取得的成就。」

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然而湯普森在關鍵之戰繳出生涯最慘的一戰，本場比賽不僅是他生涯第5度拿下0分，更是第一次在上場超過30分鐘、出手10次以上卻得0分的紀錄。賽後湯普森更被捕捉到離開球場前，特地多停駐一會的畫面。

賽後格林提到，他希望勇士能夠優先處理湯普森的續約問題，他絕對希望湯普森能夠回來，「他們對我做了正確的事情，對柯瑞做了正確的事情。他們對我們所有人做了正確的事情。Klay撕裂了他的前十字韌帶而他們還是給他1.6億美元。」

柯爾指出，儘管湯普森表現不佳，但球隊依舊想要他回來，因為他對於球場上的空間來說相當重要：「我們需要Klay回來，他還剩下很多年可以表現傑出，而且他對勇士隊史意義非凡，我們真的很想要他回來。」

柯瑞則表示，「我沒有辦法想像自己沒有跟這兩個傢伙一起打球。我知道這個聯盟改變了，而且還有很多事情要去處理...我知道他們想要贏而我也想要贏。這就是我所擔心的。」

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