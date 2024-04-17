台北市U-Sport擴及逾百家場館可用 還能免費領1500元運動金

蔣萬安（左）今出席「U-Sport台北樂運動計畫」啟動記者會，說明相關內容。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕為提升台北市運動人口，台北市體育局去年9到12月試辦「U-Sport台北樂運動計畫」，今年該計畫正式上路，不同於去年僅能於轄內12座區運動中心使用，此次與World Gym、健身工廠等民營運動業者合作，超過150家公民營場館均參與。此外，還有限量4萬份的1500元運動抵用金免費領，更有總價高達200萬元的「好康抽」活動，鼓勵台北市民動愈多、賺愈多，盼透過該計畫讓台北市規律運動人口比例突破40%。

台北市長蔣萬安今（17日）出席計畫啟動記者會，他說明，透過去年3個月的試辦收集很多反饋，即起下載U-Sport APP註冊成為會員後，即可參加「樂集點」活動，今年計畫除保持原有的運動可集點5U幣外，蒐集的U幣也擴大適用範圍，可用於折抵場館入場費或購買各式運動課程等；而針對23歲至64歲市民也提供限量4萬份的1500運動抵用金；運動場館也不僅限於公營運動中心，此次更擴及如如World Gym、可爾姿、全真瑜珈、統一佳佳、健身工廠等大型連鎖健身運動業者，共150多家公民營店家參與。

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體育局表示，即起下載U-Sport APP註冊成為會員後，即可參加「樂集點」活動，於合作場館入場運動便集5U幣，每累積12次運動再額外贈60U幣，每人最高可多拿180U幣；而針對忙於工作、疏於運動的23至64歲市民，可登記「加碼送」獲得1500元運動抵用金，限量4萬份先搶先贏，若於7月31日前使用完畢，再加碼拿1000元運動抵用金。

蔣萬安說，去年試辦計畫獲得很多民眾正面反饋，有2萬多人申請，當中有6個市民幾乎全勤，使用超過90次以上，還有1人真的全勤，每天都跑運動場館。蒐集民眾各項反饋後推出升級版，希望將台北市規律運動人口比例從如今的38%多提升至40%以上（規律運動7333定義：每週運動3次以上；每次運動30分鐘以上；運動時會流汗也會喘）。

此外，體育局推出總價值達200萬元的抽獎活動，只要運動次數達標，即可參加8月及12月份兩波的「好康抽」，誘人獎品包含Gogoro電動機車、美利達自行車、GARMIN運動手錶等。

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