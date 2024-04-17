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NBA》反駁要避免強碰衛冕軍金塊 湖人教頭嗆：精神病院的消息？

2024/04/17 15:17

湖人總教練漢姆（左）、詹姆斯（右）。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在西部附加賽以110比106擊退鵜鶘，順利收下西部第7種子，將碰上衛冕軍金塊。對於外界認為湖人應該先輸鵜鶘，避免在季後賽碰上西部第2種子的金塊。這讓湖人總教練「火腿」漢姆（Darvin Ham）不以為然，「是精神病院消息來源說的？」

《ESPN》指出，當地各種體育節目日前都在談論，湖人若先碰上金塊，意味著肯定會遭到淘汰，湖人若是在附加賽敗給鵜鶘，接著又擊敗國王，就能獲得西部第8種子，季後賽首輪面對西部頭號種子雷霆。包含去年西部決賽在內，金塊對戰湖人取得8連勝。

「這是衛冕冠軍。」湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）談到金塊時說，「他們知道如何贏球，他們過去幾年在主場非常有宰制力。他們球隊陣中有一名MVP，他們有高水準的球員，高智商的選手，而且他們有一位出色的教頭。」

「所以我們必須打出沒有失誤的籃球，讓他們感到艱難。顯然，他們也會試著讓我們感到困難。如果我們盡可能打出好的比賽內容，而他們也打出很棒的比賽，戰局將會落在一、兩次進攻回合，屆時看誰能更好地執行戰術。」詹姆斯說道。

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