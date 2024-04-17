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中職》極端守備布陣遭破解 葉總一語道破魔鷹爆發關鍵

2024/04/17 15:26

台鋼洋砲魔鷹。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹，昨天對味全龍先發洋投伍鐸3打席全都敲出一壘安打，本季打擊率升至3成95暫居聯盟第3。

值得一提的是，昨天針對左打的魔鷹，龍隊祭出極端「右傾」的守備布陣，二壘手李凱威站位接近右外野，游擊手張政禹站在二壘壘包附近，三壘手劉基鴻站在游擊防區，3名外野手站位都靠近全壘打牆，即使如此，魔鷹照樣3度破解布陣，分別形成右外野飛球、中外野飛球、右外野飛球的3支一壘安打。

「滿接近的啦，厚。」昨天針對魔鷹的極端守備布陣，今天賽前龍隊總教練葉君璋說，雖然3次都被魔鷹擊出安打上壘，不過，有些球其實有機會接到，「我們是看魔鷹最近的打擊做這樣的守備布陣，他之前會拉打，現在知道要用推打，他推打也可以喔。」

近年中職洋砲幾乎都打不好，魔鷹是少數成功的例子，葉總認為，魔鷹調整得滿快的，畢竟他打過日本職棒，知道中職投手是什麼樣的類型，該用什麼方式去打擊，亞洲經驗對他來講很重要，對戰就比較得心應手。

32歲的魔鷹有4年日職資歷，總計出賽269場，875打數敲218安、吞下205K，打擊率2成49、上壘率2成86、長打率4成23，另有39轟和139分打點。

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