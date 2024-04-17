籃球》傳奇扣將威金斯攜手帕克來台 國泰NBA國際高中邀請賽執教

NBA傳奇扣將威金斯即將來台。（國泰金控提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國泰金控與NBA共同宣布，4月26至28日舉行的「2024國泰NBA國際高中邀請賽」迎來第二位重量級嘉賓！NBA 75大球星、綽號「人類精華影片」的傳奇扣將威金斯（Dominique Wilkins）即將來台與球迷相見歡，屆時將攜手「法國小跑車」帕克（Tony Parker），以及多倫多暴龍隊現役助理教練巴納尼（Vin Bhavnani）一起指導4支高中球隊，兩位球星也將舉辦見面會，和粉絲們近距離接觸。

身為亞特蘭大老鷹隊最具代表性的傳奇球星之一，威金斯生涯共9次入選NBA明星賽，曾在1985-86賽季榮膺NBA得分王，生涯總得分2萬6668分排名歷史第15，2006年入選奈史密斯籃球名人堂，並於2022年入選NBA 75大球星。球員時期威金斯爆發力驚人，最為球迷津津樂道的，就是招牌「大風車灌籃」，並於1985年及1990年兩度奪得NBA灌籃大賽冠軍的殊榮。

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國泰金控秉持「讓台灣與國際接軌，也讓世界看見台灣」的理念，自2010年與NBA成為官方行銷夥伴，並持續舉辦系列活動，多年來更已邀請近20位NBA球星來台。這次國泰金控一口氣帶來兩位名人堂巨星，參與台北松山高中、新竹光復高中，以及日本福岡第一高校、開志國際高校，進行培訓及為期兩日「高中菁英選拔賽」，屆時由兩位NBA傳奇球星為首的教練團隊，從中挑選20名表現出色的年輕球員，前往新竹縣體育館，參與「未來之星挑戰賽」。

包括4月26、27日的高中菁英選拔賽，以及27日的球星見面會，都將在4月17日晚間6點，於全國7-ELEVEN門市ibon機台及ibon網站開放免費索取門票。

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