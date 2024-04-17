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巴黎奧運》今天倒數百日 4選手出席誓師儀式、目標超越上屆

2024/04/17 16:00

國訓奧運倒數100天宣示活動，由左至右 陳念琴、吳詩儀 、林昱堂、彭名揚各拿金牌拼圖。（記者李惠洲攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕距離巴黎奧運倒數100天，國訓中心今日舉辦誓師儀式，期待選手屆時能在花都再創佳績。

台灣隊上屆東京奧運共摘2金、4銀、6銅，締造隊史最佳成績；目前巴黎奧運確定有射擊、拳擊、田徑、射箭、輕艇激流、游泳、跆拳道等項目拿到參賽資格。另外，羽球、舉重、體操、柔道都有機會入手奧運門票，但要等國際總會宣布，台灣目標是本屆參賽人數達50位。

國訓奧運倒數100天宣示活動，由左至右 陳念琴、吳詩儀 、林昱堂、彭名揚各拿金牌拼圖。（記者李惠洲攝）

誓師儀式由已取得奧運資格的田徑男子400公尺跨欄彭名揚、跳遠全國紀錄保持人林昱堂及拳擊好手陳念琴、吳詩儀，4人也希望能在奧運創佳績。體育署長鄭世忠今天在誓師儀式表示，這批奧運國手都有許多大賽經驗，也期許選手能夠再創佳績超越上屆。

值得一提的是，體育署這次將全力當選手後盾，農業部會匯集台灣在地農民的用心，從毛豆莢、甘藷、豆奶、胡蘿蔔汁、水果乾等具台灣味的產品，屆時所有食材都會運往巴黎，讓台灣隊選手、教練能在中繼站享用，並保障飲食安全。

體育署署長鄭世忠。（記者李惠洲攝）

法國在台協會主任龍燁。（記者李惠洲攝）

法國在台協會主任龍燁與體育署鄭世忠署長，田徑代表林昱堂、彭名揚 拳擊代表陳念琴、吳詩儀一同合影，倒入金沙象徵前進巴黎稱霸世界勇奪金牌。（記者李惠洲攝）

由左至右 陳念琴、彭名揚、吳詩儀 、林昱堂拿著吉祥物巴黎奧運吉祥物「弗里吉（Phryge）」。（記者李惠洲攝）

陳念琴、吳詩儀 、林昱堂、彭名揚與法國在台協會主任龍燁合影。（記者李惠洲攝）

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