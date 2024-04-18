NBA附加賽 熱火大戰七六人、老鷹強碰公牛 今日賽事預告與轉播

恩比德和巴特勒。（資料照，法新社）

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今天NBA有兩場轉播，《ESPN》預測東部排名第8的熱火要贏第7的七六人機率僅43.7％，但「士官長」巴特勒相信球隊能在場上率隊再次擺脫對他們不利的數字緊箍咒，他霸氣表示：「到了季後賽，大家該好好思考，他們對到的是熱火還有我。」

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熱火上季締造從附加賽打進總冠軍賽的大驚奇，一路上演擊敗公鹿、尼克和塞爾提克的「下剋上」戲碼，讓大批專家跌破眼鏡，具備強心臟特質的巴特勒正是關鍵人物，他有過單場56分的驚人演出，頻頻飆分帶領球隊殺出重圍。

巴特勒本季繳出場均20.8分、5.3籃板、5助攻的全面表現，他對自己的能力很有自信，也相信到了大場面會有更出色表現，「我想打到季後賽也不會有人想跟我們打7場，我很清楚這點。」

恩比德是七六人在例行賽尾聲拉尾盤的關鍵人物，他在2月因左膝半月板撕裂長期缺陣，導致球隊被擠出東部前段班，但他歸隊後，立刻帶領費城軍強勢反彈，他本季出賽39場帶隊拿下31勝。

東部第10的老鷹今天客場挑戰第9名公牛，最大優勢是過去兩季打3場附加賽全勝，本季能否再次殺出重圍，成為今年附加賽焦點之一。附加賽還沒有輸球紀錄的老鷹，這次將遇到嚴峻考驗，畢竟他們6連敗結束例行賽，好消息是主將T.楊恩趕在最後3場例行賽重新歸隊，他生涯在附加賽場均29分進帳，絕對是老鷹能否再演驚奇的關鍵人物，公牛則是有德羅森和武切維奇捍衛主場。

今天大聯盟有1場轉播，道奇對戰國民，大谷翔平持續力拚生涯第176轟，力拚創下屬於自己的日本最多轟紀錄，喜愛大聯盟的球迷別忘了鎖定轉播囉!

中職今天只有1場比賽，由中信兄弟作客新莊挑戰富邦悍將，兄弟派出徐基麟，悍將則是推出羅戈應戰。



NBA

07:00 熱火@七六人 緯來體育、愛爾達體育一台

10:00 老鷹@公牛 緯來體育、愛爾達體育一台

MLB

10:00 國民@道奇 愛爾達體育2台、DAZN

中職

18:30 中信兄弟@富邦悍將 愛爾達體育2台、MOMO綜合台

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