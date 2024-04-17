PLG》新竹攻城獅球團反擊提告 澄清未掏空公司指控小股東欲奪權

攻城獅球團提告反擊。（攻城獅提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕針對今日媒體報導，悍創運動行銷公司經營PLG職籃新竹攻城獅球隊，涉掏空公司上億元，8名股東聯合提告董事長戴汭耘背信等案件，攻城獅球團下午發表聲明澄清，並強調，如有任何人散佈該公司不實謠言，將立即進行法律行動，絕不寬貸。

攻城獅完整聲明如下：「一、本公司自設立時起，歷年財務報表均係經四大會計師事務所查核後正式簽證，並嚴格遵守會計師一切查核作業需求，其正確性與信賴度無庸置疑，絕非少數幾位持股不足卻欲爭奪經營權的小股東，單憑全無實證捕風捉影而投書媒體之不實言論得以質疑。

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二、如同本公司董事長陳美玲聲明所言，自去年少數股東開始謠傳本公司遭掏空時，經營團隊已數次進行內部調查，並數次於董事會、股東會中向董事、股東們逐一說明、梳理公司之財務業務情況，並獲得絕大多數之董事與股東之支持與肯定。而提出質疑之少數股東，或以不出席，或以拒絕溝通之態度，對正式會議決議內容視而不見，甚至以投書媒體之手段企圖影響本公司正常運作，更惡意中傷本公司商譽，對於此等劣行本公司絕無姑息餘地。

三、攻城獅文創努力經營球隊之決心不會因為任何不實指控有所改變，不僅將努力提供球隊、球員及職員更好的練習及工作環境，亦會繼續在新竹地區深耕努力。攻城獅球團感謝持續支持攻城獅之贊助夥伴及球迷，本季竹科企業包票支持亦為四季以來最高，球團定不辜負各位球迷的支持與期待！

針對媒體不實報導內容，攻城獅於今天下午將針對惡意散佈不實消息之股東等相關人士，以及前財務長張琨琳提告，以正視聽，極力捍衛各贊助夥伴及球迷賦予本公司之信賴！」

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