足球》破千隊報名再創疫情後新高 安聯小小世界盃5月熱鬧開踢

安聯小小世界盃歷屆獲邀出國受訓球星與小球員們相見歡。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕全國最大幼兒足球盃賽「2024安聯小小世界盃」，今年邁入11周年， 4月12日報名截止後，大會統計全國共有1107支球隊參與，再創疫情後史上新高，各分區預賽將陸續開踢，首場比賽就在5月4日至5月5日，台北、花蓮兩地同時登場。

安聯小小世界盃從2014年第一屆257隊報名，到2019年參賽隊伍數已經高達1458隊，增長率達到431%；推廣年齡層也從6歲至10歲，向上擴及至12歲至15歲組別，今年報名隊數再度突破千隊，來到1107支球隊，成為賽事開辦以來第二多報名隊數，也是疫情之後史上新高。

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今年適逢巴黎奧運，結合奧運元素，賽事口號為「Fight for Glory」，激勵每位球員超越極限，並向奧運精神致敬，大會也將持續遴選優秀潛力的球員飛往國外參加培訓，讓台灣新生代有機會與各國好手交流。

今年維持開放U6至U15組別報名，並設有台北市、花蓮縣、新竹縣、高雄市、台中市、新北市、台南市等七個區域，每區各組冠軍隊晉級全國總決賽，屆時7月6至7日在台北市立大學天母校區體育館登場，各自爭奪象徵最高榮耀的冰淇淋冠軍金盃。

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