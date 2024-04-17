羽球亞錦賽》戴資穎、安洗瑩和山口茜先後落馬 中國主帥點出關鍵

戴資穎。（資料照，Badminton photo提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年亞洲羽球錦標賽日前圓滿落幕，王祉怡拍落中國一姐陳雨菲在女單封后，拿下個人賽史的第2冠，中國女單更是睽違12年包辦前4強。中國羽球隊女單教練羅毅剛表示，這次贏球不能代表她們很強，要有危機感，大家都還在調整，他也認為戴資穎、安洗瑩和山口茜有傷在身，都不在最佳狀態。

「從去年下半年開始，中國女單的成績一直都不是很理想，冠軍拿得少，特別相比女雙和混雙組。」羅毅剛受訪表示，沒想到這屆亞錦賽女單能包攬四強，他認為這是對這段時間訓練的肯定。

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儘管中國女單在亞錦賽有好表現，但羅毅剛強調，這次打得好，只是偶然，不代表她們就怎麼樣。現在只有陳雨菲比較穩定，都說女單有F4（陳雨菲、安洗瑩、山口茜和戴資穎），這次只是有所突破，希望每個人都能擊敗她們。

羅毅剛點出戴資穎、安洗瑩和山口茜有傷在身，南韓世界球后安洗瑩8強戰對決何冰嬌時，沒有像以前那樣能扛、能防，都是有漏洞的，戴資穎不敵大堀彩止步16強，場上跑動十分不流暢，日本一姐山口茜8強與韓悅交手，雖然也很能跑，但是沒有展示出以往的攻擊力，3個對手都不在最佳狀態。

亞錦賽之後將迎來湯優盃，今年也是奧運年，羅毅剛坦言，這次雖然包辦四強，但還是很有危機感、壓力很大，現在雖然排名世界前八的人不少，有集團優勢，但誰能拿冠軍，這是另一個突破點，也是我們下一階段的工作重點。

羅毅剛也說道本屆巴黎奧運的困難和挑戰很多，「因為東京奧運陳雨菲奪得了冠軍，好像我們就應該想怎麼保住這個冠軍，但這個心態肯定是不對的。只要站在賽場就要重新開始、從零開始，重新去衝擊對手。」

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