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巴黎奧運》塞納河絕美開幕式倒數百日 安全問題持續籠罩花都

2024/04/17 16:43

2024巴黎奧運正式進入百日倒數，維安問題持續籠罩花都。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2024巴黎奧運正式進入百日倒數，維安問題持續籠罩花都，組委會上緊發條、不敢大意。

巴黎奧運開幕式預計在塞納河上舉行，超過1萬名運動員乘船參加盛宴，是奧運史上首次不在體育館內舉行開幕典禮，不過露天典禮也引發安全上的疑慮。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron ）日前受訪就坦言，政府有其他備案，若安全問題持續升溫，不排除將移至法蘭西體育館進行。

奧運維安不斷升級，組委會原預計讓60萬人從河岸觀賞儀式，目前已縮減至30萬人，且不開放公開登記免費入場，改以邀請方式進行，就是要確保能夠掌握觀眾來源。

四年一次的體育盛宴持續受到安全問題籠罩，除了在烏克蘭與加薩走廊的戰爭未歇，法國去年10月一名教師遭襲擊遇害、12月一名德國男子在巴黎市中心被持刀攻擊身亡，另有兩人受傷，近期歐冠足球也傳出受到伊斯蘭國威脅，讓奧運的安全措施持續受到關注。

對此奧運組委會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）接受《BBC》訪問時表示，這次賽事祭出「前所未有」的維安戒備，準備工作相當順利，他向外界保證，安全絕對是這次奧運的首要之務，「這件事沒有任何商量餘地。」

「這是法國有史以來最大規模的賽事，我們希望展示法國最好的一面，會做好萬全準備，」艾斯堂格指出，2012年倫敦奧運組委會主席柯伊（Sebastian Coe）日前告訴他，在最後這100天，官方會受到更多批評，外界會開始愈來愈擔心，「這就是現在的情況，而我的職責就是保持冷靜，專注在重要的事情上。」

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