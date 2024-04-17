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中職》2場先發平聯盟慘紀錄的富邦新洋投 調整後本週末歸隊

2024/04/17 17:13

富邦悍將布藍登。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今年洋投新面孔中，曾是水手隊主力中繼、墨西哥聯盟勝投王的布藍登，表現最為「慘烈」。經過二軍調整，悍將總教練陳金鋒和投手教練郭勇志都提到，布藍登週末將回一軍。

布藍登2場先發合計僅3.2局，生涯僅投3.2局就被敲出13支安打，追平2016年前桃猿隊鄭佳銘，並列最短局數被敲13安打的投手。

陳金鋒提到，布藍登本週有機會回一軍先發，日前在5連戰狀況下安排洋投1休4，之後面對「二三五六日」的賽程，有調整空間。

悍將投手教練郭勇志則說，布藍登預計會是週日面對統一獅的先發投手，今天安排布藍登投牛棚，狀況正常，日前下二軍比賽時，教練也有給他課題調整。

郭勇志說：「二軍的出賽還是保送有點多，有針對他變化球的優勢，協助他修正。壘上有人的快投部分，由於亞洲球風戰術相對多，很多洋投來台灣都還要花時間適應。」

郭勇志認為，布藍登球威不錯，整體而言跟當初簽約前看到的狀況一致，前兩場在球數落後狀況下，被對方打者掌握度高，經過調整後相信他能夠更好。

富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳志曲攝）

富邦悍將投手統籌教練郭勇志。（記者陳志曲攝）

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