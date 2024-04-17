MLB》大谷翔平整整3年未看過帳戶 美媒盼學到教訓不再好傻好天真

大谷翔平。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平的前任翻譯水原一平盜取帳戶償還賭債事件，盜取金額高達1600萬美元（約新台幣5.2億），東窗事發也遭球團開除，並以銀行詐欺罪起訴。《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）認為大谷整整3年都沒有查過帳戶，真的好傻好天真，必須要從這件事中吸取教訓。

水原一平自2021年9月沉迷非法賭博，根據起訴書指出，水原一平從2021年12月至2024年1月，共下注約1.9萬次，換算平均每天下注25次，總共贏得1.42億美元，但卻輸掉1.83億美元，結果還積欠約4070萬美元的賭債。水原欠下大筆賭債後開始挪用大谷帳戶資金還債。

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《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）上節目時指出，大谷翔平在2018年設立銀行帳戶後，竟然在這3年期間都沒有查看過帳戶，自己完全可以理解他這樣的想法，因為他非常有錢，錢對他來說不是大問題，而且追求奢侈品也不是他的風格。

帕森認為大谷透過這件事情後必須要學到教訓，「如果一定要責備他的話，那就是他太蠢了，識人不清，而且他也缺乏足夠的金錢觀念去處理巨額財產。」

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