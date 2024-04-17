中職》狂餵300球！59歲古久保完投 球團人員驚：從沒見過

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕樂天桃猿勝率跌破5成，總教練古久保健二今在賽前戶外打擊練習不僅連續2天餵球，今天直接從第1組餵完第4組，上演「完投」戲碼，餵到最後一組時，每個人目光都擺向滿頭大汗的「阿公」，有樂天球團人員直呼，進球隊以來從未看過有人能餵完4組。

樂天桃猿奔波到台南球場作東，59歲的古久保健二展現超強體能，一般賽前戶外打擊練習分成4組、由4人輪流餵球，昨天「阿公」餵2組打者，今天更是一口氣餵完4組，在溫度約30度的台南球場約花1個小時、至少投2-300球，餵完球才接受媒體採訪。

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古久保指出，原本想說丟2組，也沒什麼特別的原因，就是丟到不行為止，「丟的時候可以知道打者的狀態。」即便球團人員說沒見過有人「餵球完投」，古久保指出，在韓國時曾經每天都丟1個半小時。

南北奔波的樂天昨以1：11大比分輸給統一獅，賽後古久保特別集合全隊，說了一些話。即便球隊正受流感襲擊，選手們身體狀態不佳，「阿公」希望全隊能找回專注力。

古久保直言，大家身體狀態不佳，但昨天比賽簡單來說就是集中力沒那麼好，有氣無力，「比賽一定有輸贏，但昨天的比賽感覺就只是在『比賽』，如果再這樣下去，對球隊是不好的，跟他們說，把自己可以做到的事情做到最好。」

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