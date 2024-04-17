中職》潘武雄眼中的外籍打教 「我看過最認真的教練」

統一獅總教練林岳平。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅19歲大物新秀林佳緯昨單場4安，未滿20歲至少兩度「超猛打賞」，成為張泰山、廖健富、江坤宇後的史上第4人。總教練林岳平透露，當初蘇智傑受傷後，外籍打擊教練馬修爾最初建議頂替人選就是林佳緯。

林佳緯。（記者李惠洲攝）

馬修爾去年加入獅隊後，為團隊打擊帶來變化。餅總指出，馬修爾去年讓選手了解他想要的方向和東西，經過1年的磨合，在場上能發揮出來，「重點是今年春訓，過年前他就進到球隊，甚至赴日集訓也參與其中，很早就掌握好野手的打擊狀況。」

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當蘇智傑手肘發炎、決定開刀處理掉骨刺，馬修爾就給了教練團一個訊息，那就是林佳緯可以頂上，餅總指出，「原本想說用保守的方式安排第九棒，後來想法是多打一點，移到第一棒。」

助理打擊教練「Take」潘武雄跟在馬修爾旁邊學習，今年是第2年，他直言，「馬修爾是我進職棒以來，包括球員和教練時期看過最認真的教練。」

「Take」透露，這幾天比賽結束，球員想留下來打擊，馬修爾也是陪到最後，「不管你要打到幾點，他都會陪你。很難得看到一個打擊教練這樣，全心全意奉獻球隊。」

潘武雄表示，在助理打教的位置，就是扮演馬修爾跟球員之間的橋樑，跟球員有比較好的共識和互動，「這也是我要努力的地方。」

統一獅打擊教練潘武雄。（記者李惠洲攝）

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