晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》開季前與路易士深談 魔鷹大殺四方的幕後推手

2024/04/17 18:57

魔鷹。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹開季繳出亮眼打擊成績單，出賽11場38打數敲出15支安打，其中3發全壘打，另外12支都是一壘安打，打擊率3成95、上壘率5成21、長打率6成32，全聯盟出現9次故意四壞保送他就包辦4次，堪稱近年中職最強洋砲。

魔鷹開季就大爆發，味全龍總教練葉君璋認為，這跟魔鷹打過多年日本職棒有關，比較熟悉亞洲打球環境；台鋼打籍教練路易士透露，其實開季前他曾跟魔鷹深談，這段談話改變了魔鷹。

路易士透露，「球季開打前我跟魔鷹說，洋砲上去不是每次都要打全壘打，如果每個打席都想打全壘打，這是非常不好的事情。」

路易士說，「我以自身經驗跟魔鷹分享，不知道球迷還記不記得這件事，我剛來台灣加入兄弟象表現得不是很好，感謝當時洪老闆和總教練，讓我慢慢去適應中職，剛來的時候我想打大支的，後來有改變想法，不再追求長打，還好有做這個改變。」

1994年路易士加盟兄弟，繳出3成58打擊率，外帶14轟和64分打點，接下來兩年打擊率也有3成52、3成75，是兄弟隊史非常經典的洋砲。

路易士表示，很高興魔鷹有把他的話和經驗談聽進去，球團請洋砲來當然是希望在攻擊方面有所貢獻，所謂的貢獻不只是打全壘打，打二壘、三壘甚至一壘安打都算貢獻，只是要看當下狀況怎打，「當然，也有一些情況是要打大支的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。