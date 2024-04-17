中職》開季前與路易士深談 魔鷹大殺四方的幕後推手

魔鷹。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹開季繳出亮眼打擊成績單，出賽11場38打數敲出15支安打，其中3發全壘打，另外12支都是一壘安打，打擊率3成95、上壘率5成21、長打率6成32，全聯盟出現9次故意四壞保送他就包辦4次，堪稱近年中職最強洋砲。

魔鷹開季就大爆發，味全龍總教練葉君璋認為，這跟魔鷹打過多年日本職棒有關，比較熟悉亞洲打球環境；台鋼打籍教練路易士透露，其實開季前他曾跟魔鷹深談，這段談話改變了魔鷹。

請繼續往下閱讀...

路易士透露，「球季開打前我跟魔鷹說，洋砲上去不是每次都要打全壘打，如果每個打席都想打全壘打，這是非常不好的事情。」

路易士說，「我以自身經驗跟魔鷹分享，不知道球迷還記不記得這件事，我剛來台灣加入兄弟象表現得不是很好，感謝當時洪老闆和總教練，讓我慢慢去適應中職，剛來的時候我想打大支的，後來有改變想法，不再追求長打，還好有做這個改變。」

1994年路易士加盟兄弟，繳出3成58打擊率，外帶14轟和64分打點，接下來兩年打擊率也有3成52、3成75，是兄弟隊史非常經典的洋砲。

路易士表示，很高興魔鷹有把他的話和經驗談聽進去，球團請洋砲來當然是希望在攻擊方面有所貢獻，所謂的貢獻不只是打全壘打，打二壘、三壘甚至一壘安打都算貢獻，只是要看當下狀況怎打，「當然，也有一些情況是要打大支的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法