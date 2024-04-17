中職》史上最強統一獅 開季13戰11勝破聯盟紀錄

統一獅開季13戰就拿11勝刷新史上最速紀錄。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅「作客」台南球場痛宰樂天桃猿，連續2場投打完全咬合，先發投手羅昂6局猛飆10K無失分，19歲的林佳緯擊出生涯首轟，延續怪物新人氣勢，而獅子軍全場猛敲19安，終場以10：0擊敗樂天桃猿，開季13戰就拿11勝刷新史上最速紀錄，氣勢無法擋。

無愧上季在台南球場有著高達6成的勝率，獅隊面對借場地的樂天桃猿豪不客氣，昨天以11：1痛宰對手，今延續氣勢，2局就靠林靖凱和邱智呈的2支適時安打送回2分，4局林佳緯擊出2分彈，讓樂天日投鈴木駿輔投5局就掉4分，吞下生涯首敗。

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林佳緯。（記者李惠洲攝）

林佳緯昨單場4安，今天再擊出生涯首轟，年僅19歲97天，寫下獅隊史第2年輕開轟紀錄，僅次於2021年林子豪的19歲13天，超乎意料的打擊表現，連外籍打擊教練馬修爾都直呼，「對我們來說是賺到了。」

獅隊今年打出史上最佳13戰的演出，7局的積極play可一窺究竟，獅隊6局靠陳重廷適時安打添加保險分後，已取得5：0領先，球員仍渴求更多保險分，7局潘傑楷敲二壘安打後林祖傑代跑，他靠柯育民的一壘界外飛球衝三壘，積極跑壘很快取得效果，立即靠何恆佑的高飛犧牲打跑回第6分。

樂天後半段投手再崩盤，獅隊8局靠陳重廷適時安打助隊攻2分，9局邱智呈擊出單場第5支安打，率隊再攻2分。獅隊全場猛敲19支安打，近4場有3場得分雙位數，攻擊火力超可怕。

獅隊先發投手羅昂今天威風八面，總計6局僅被敲6支安打，狂飆10次三振，沒有四壞，無失分，勇奪本季第2勝。

這2天暌違16年「作客」台南，獅隊用表現證明自己才是主人，狂掃5連勝，開季13戰就拿11勝，超越1997年時報鷹、2020年樂天桃猿的14戰，成為史上最速11勝的球隊。

羅昂。（記者李惠洲攝）

林佳緯。（記者李惠洲攝）

邱智呈。（記者李惠洲攝）

林靖凱。（記者李惠洲攝）

陳重廷。（記者李惠洲攝）

統一獅10:0 完封樂天桃猿。（記者李惠洲攝）

鈴木駿輔。（記者李惠洲攝）

總教練古久保健二賽後給樂天球員打氣，調整狀態來迎接下一場賽。（記者李惠洲攝）

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