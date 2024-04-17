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中職》兄弟單局大崩盤！ 富邦狂勝且避免獨居墊底

2024/04/17 21:31

富邦悍將辛元旭敲出致勝安打。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將和中信兄弟本季首度交手，悍將把握大局機會，7局下狂灌5分，終場10:4贏球。賽前，悍將和台鋼雄鷹4勝7敗並列墊底，今贏球後至少確定不會獨居墊底。

中信兄弟先發投手德保拉，2局下面對富邦悍將攻勢，富邦王正棠1出局後擊出右外野方向二壘安打，高國麟接著敲安，辛元旭擊出的滾地球，兄弟抓雙殺不成，讓富邦跑回1分。

中信兄弟先發投手德保拉。（記者陳志曲攝）

3局上，面對富邦先發投手戈威士，兄弟首位打者高宇杰二壘打，楊祥禾選到保送，岳東華觸擊成功後，岳政華、陳俊秀都選到保送，其中陳俊秀的保送帶1打點，兄弟再靠許基宏高飛犧牲打超前1分。

兄弟5局再次把握戈威士投保送機會，楊祥禾被保送後，岳東華觸擊，岳政華又選到保送，2出局後，許基宏、陳子豪敲安，兄弟單局再得2分。5局下，高國麟觸身球、辛元旭敲安，陳真滾地球先拿1分，戴培峰接著擊出2分打點全壘打，幫助悍將追平。

6局下，兄弟三壘手王政順失誤，悍將辛元旭三壘打幫助球隊超前。7局下的悍將攻勢更加猛烈，自戴培峰滾地球造成德保拉失誤起，一度連5打席上壘，池恩齊安打後，兄弟換投，申皓瑋和范國宸也都敲安。悍將單局拿5分，德保拉則是6局投完失8分、6自責。

8局上，周思齊代打獲保送，隨即盜壘成功，完成個人生涯第99次盜壘，距離千安、百轟、百盜個人生涯里程碑僅差1次盜壘。

富邦悍將先發投手戈威士。（記者陳志曲攝）

中信兄弟許基宏。（記者陳志曲攝）

富邦悍將戴培峰。（記者陳志曲攝）

富邦悍將辛元旭敲出三壘安打，帶有一分打點，超前比分。（記者陳志曲攝）

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