全中運自由車》場地賽首日台中市包辦7金 西松高中勇奪北市史上團體賽首金

北市西松高中勇奪高男組4公里團隊追逐賽金牌。（全中運提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕113年台北市全國中等學校運動會自由車場地賽，提前移師台中市立自由車場進行，傳統強權台中市挾著地利首日賽事一舉囊括7金，不過高男4公里團隊追逐賽意外鍍銅，也被西松高中摘下台北市史上首面團體賽金牌。

台中市坐擁全台唯一國際標準自由車場地，各校車手實力堅強，去年全中運包辦國男組、高男組及高女組團隊競速賽和團隊追逐賽8金。今上午預賽，就由高女組大甲高中在團隊追逐賽、國女組清水國中在團隊追逐賽、國男組清泉國中在團體競速賽3個項目刷新大會紀錄；只不過，今年亞青賽摘金的大甲高中，高男4公里團隊追逐賽預賽派二軍上陣，卻發生嚴重失誤，騎出4分31秒590，以0.533秒之差落居銅牌戰。

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大甲高中教練楊振坤表示：「為了爭取更多選手參賽機會，預、決賽打算『四上四下』，預賽先派二軍，金牌戰一軍再上，沒想到平常訓練最穩定的一位車手在第8圈失常，導致隊型全亂掉。」雖然無緣金牌戰，楊振坤向隊員信心喊話，「這是教練我的決定，與你們無關，希望銅牌戰大家好好表現，要拚『破』大會成績，扳回顏面！」下午銅牌戰，大甲高中一軍登場，不僅輕鬆追及仰德高中，最終飆出4分16秒450，刷新他們去年創下的4分20秒398大會紀錄。

雖然失去高男組4公里團隊追逐賽的金牌，不過大甲高中依然豪奪高男組、高女組團隊競速賽和高女團隊追逐賽的3金。其中高女4公里團隊追逐賽金牌戰，還由黃文欣、楊庭瑜、溫彩彤、劉尚寫下5分21秒695佳績，打破110年同由大甲高中締造的5分28秒703大會紀錄。

下午高男組團隊追逐賽金牌戰，由去年銀牌西松高中對上高雄市楠梓高中，西松高中第二圈成功追及對手，篤定摘金，只是林子皓摔車，挑戰大會紀錄夢碎。西松教練黃智盈說：「這意義重大，我們平常沒有自由車場，只能利用室內訓練臺，選手們很拚又認真，才能拿下彌足珍貴的團體賽金牌。」即將畢業的陳則安表示：「這是我全中運首金，雖然沒有好的場地，但我們有好的指導教練，很開心留下圓滿句點。」

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