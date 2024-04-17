中職》味全龍打瘋了！ 台鋼雄鷹苦吞6連敗

味全龍以12：3擊敗台鋼雄鷹。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕味全龍今天打瘋了，全場敲出17支安打，最終就以12：3擊敗台鋼雄鷹，台鋼苦吞6連敗，目前戰績4勝8敗獨居墊底，總教練洪一中執教生涯勝場數停留在995勝。

3局下台鋼發動攻勢，郭永維、葉保弟安打和紀慶然保送形成無人出局滿壘，曾子祐適時敲出2分打點二壘安打，洋砲魔鷹高飛犧牲打再添1分，台鋼取得3：0領先。

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台鋼曾子祐。（記者廖耀東攝）

6局上一出局一、三壘有人，吉力吉撈．鞏冠高飛犧牲打追回1分，7局上郭嚴文和劉基鴻安打形成一、二壘有人，張政禹三壘安打追平比分，張祐銘敲出超前比分安打，林孝程、郭天信安打，吉力吉撈再度擊出高飛犧牲打添得保險分，龍隊在第8、9局發動猛烈攻勢再得6分取得大勝，張政禹獲選單場MVP。

今天是台鋼洋投哈瑪星在中職初登板，先發6局用96球被敲4安，狂飆9K另有2次四死球，失1分無關勝敗，龍隊洋投艾璞樂先發6局被敲4安飆7K失3分，開季2連敗後拿下首勝。

味全張政禹。（記者廖耀東攝）

味全張祐銘敲超前分安打。（記者廖耀東攝）

味全先發艾璞樂。（記者廖耀東攝）

台鋼洋投哈瑪星。（記者廖耀東攝）

台鋼雄鷹苦吞6連敗。（記者廖耀東攝）

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