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桌球世界杯》直落四擊潰16歲日本神童 林昀儒搭上16強列車

2024/04/17 22:10

林昀儒以直落四擊敗日本小將松島輝空，晉級16強。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2024國際桌總世界杯桌球賽分組預賽最後一役，以直落四擊潰世界排名34的16歲日本小將松島輝空，以兩戰全戰、總得局數7局，登上分組第一，晉級16強。

世界排名第6的林昀儒預賽首戰以3:1擊退傑拉多，但松島輝空對傑拉多4局全拿，這也使得小林這場至少需要拿下3局才能拿到分組第一。

林昀儒和松島年初在杜哈球星挑戰賽曾交手，當時小林激戰5局後，才以3:2險勝。

今天再度交手，首局戰況高潮迭起，林昀儒開賽就展現反手擰功力，4:0強勢開局，但在6:2領先時突然遭遇亂流連丟6分，即使早早叫出暫停也未能止血，陷入7:9險境。

關鍵時刻，林昀儒展現正手威力連拿3分，10:9率先聽牌，松島輝空也沒有就此束手就擒，在化解1個局點後，以11:10反超，被逼出局點的小林沉著應戰，連得3分，13:11驚險拿下。

在搶下第1局後，林昀儒也吞下定心丸，壓力減輕不少，第2局起一路壓著對手打，11:5、11:4再下兩城，提前取得16強門票，如釋重負的小林，第4局輕鬆以對，再以11:9拿下。

43歲的莊智淵在預賽最後一戰以0:4不敵中國名將林高遠，吞下2連敗，名列分組第三。

19歲小將高承睿也以1:3不敵世界排名第五的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，以總得局5局名列分組第二，師徒兩人都無緣晉級16強。

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