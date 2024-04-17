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網球》詹皓晴攜手俄女連下7局 斯圖加特紅土女雙開胡晉級8強

2024/04/17 22:19

詹皓晴（左起）與俄國搭檔庫德梅托娃開胡。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台將詹皓晴於斯圖加特女網賽雙打奏捷，她與俄國搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）初登場，就打出跨盤連下7局的猛攻，終以2個6：2擊敗墨西哥歐兒摩絲 （Giuliana Olmos）／俄國潘諾娃（Alexandra Panova），「台俄聯軍」開胡晉級8強。

這項WTA500等級的紅土大賽在德國進行，詹皓晴／庫德梅托娃開賽2：2與「墨俄人馬」互探虛實後，接連雙破先馳得盤，加上次盤她們首局又破發順勢再保，這波橫掃7局的攻勢奠定勝基。儘管第5局再破之後，庫德梅托娃腰部不適申請醫療暫停，還讓對方化解3個賽末點，最終小詹組合保發關門，總計僅花72分鐘出線，將與爆冷扳倒頭號種子的地主外卡司楚克 （Nastasja Schunk）／塞德兒（Ella Seidel ）爭奪4強門票。

此外，另位台將吳芳嫺拚到流鼻血，仍與中國徐一璠功虧一簣，終以6：3、4：6、7：10遭到第2種子捷克卡雷茲可娃（Barbora Krejcikova）／德國西格蒙（Laura Siegemund）的逆襲，未能開胡晉級。

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