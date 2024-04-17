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中職》怪物新秀林佳緯超齡爆發 「一棒海」成顯學

2024/04/17 23:17

林佳緯敲出生涯首轟。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕延續16日單場4安好手感，獅隊大物林佳緯今天持續走在「怪物新人」的路上，以19歲97天寫下隊史第2年輕開轟紀錄，準備已久的「開轟舞」在休息室首度亮相，卻被隊友虧跳太爛，他笑說，「太開心了，有點不知道在跳什麼。」

林佳緯今在4局砲轟樂天日投鈴木駿輔，夯出右外野方向的2分砲，率隊將比分差拉大至4：0，年僅19歲97天開轟，隊史僅次於2021年林子豪的19歲13天。他回到休息室也大跳「開轟舞」，獅全隊氣勢達到最高點。

林佳緯指出，打到球時滿確定會是全壘打，就等最後一刻飛出去，「很開心！」

獅隊總教練林岳平則說，記得林佳緯在首打席時打了一支界外全壘打，我就想說，讓他持續上場，這支全壘打遲早會出現，恭喜他，這支是拉開比分的全壘打，滿重要的。」

統一在5連勝期間，前3棒的林佳緯、邱智呈和陳傑憲成新顯學，連勝期間3人就跑回高達18分，「一棒海」帶給對方投手很大的壓力，亦是連勝的關鍵。

身為「一棒海」之中的正宗第一棒，林佳緯坦言很開心能跟邱智呈、陳傑憲連線，目前也保持得還不錯，「希望後面繼續，目標是不要跟2位學長差太多。」

「都有速度，也會選球。」餅總指出，投手過不了這3棒，用球數大約就要花上20球。如同餅總所言，樂天日投鈴木駿輔首局就耗費37球，即便該局無失分，但後面就崩盤，5局投了102球。

獅隊外籍打擊教練馬修爾透露，隊長陳傑憲對林佳緯特別關愛，也造就了現在的他。談到陳傑憲的存在，林佳緯指出，一些球場上的觀念，如果在哪個時間點沒做好、或是要怎麼去面對play，「他都會馬上跟我說。」

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